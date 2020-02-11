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快訊／國內武漢肺炎維持18例確診　再增95例疑似通報

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內又確診1例武漢肺炎確定病例！中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內維持18例確診病例，然而昨（10）日再增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，累積通報超過1600例。

指揮中心表示，目前累計通報1,617名個案，含18名確診、1,445名排除，餘隔離檢驗中(76名初驗陰性、其餘待檢驗)。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。

請繼續往下閱讀...

目前仍有10名確診個案之接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報(11人陰性已排除、2人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有4人隔離住院中，其他242人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診42,638例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,478例；病例中7,333例重症，1,016例死亡，疑似病例21,675例。

除台灣之外，國際間累計439例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整旅遊建議範圍，再次呼籲民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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