女老師遭跟蹤數月　「上班途中被點火」燒傷40％過世

▲女講師被騷擾多日，最後甚至遭男子點火。（圖／示意圖／取自pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

印度一名大學女講師過去遭一名男子跟蹤多日，對方行為越來越過分，最後甚至在她身上點火，導致她身體40％燒傷，由於傷勢嚴重，她不幸於10日病逝。這名女子的親屬表示，男子騷擾她已有一段時日。

《英國廣播公司》（BBC）報導，該名女子的姓名未被公開，生前她是大學講師，據悉男子跟蹤她已有好幾個月，就在一次她準備前往印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）上班時，她在途中遭到襲擊，導致身體40％燒傷，頭皮、四肢、背部與臉部都有重度燒傷，她於10日不治身亡。

據了解，攻擊該名女講師的男子已被逮捕，他疑似使用沾了汽油的棍子，導致女子身體起火。目擊者庫卡德（Vijay Kukade）回憶，當時他在騎腳踏車，聽到女子的尖叫聲後便停下查看狀況，他以為有人出了意外，結果看到在街上的女子被點火。

根據醫院說法，這名年輕的女子7日使用呼吸器，10日傷勢過重而死亡。還有一名院方的醫師告訴當地媒體，女子的遺體已交給警方，將進行相關的報告。

當地居民上周舉行遊行，要求被告處以死刑。該州的內政部長德什穆克（Anil Deshmukh）向記者表示，這是一件令人難以置信的悲劇事件，「我們盡了一切努力試圖救回她，我想讓她的家人知道，州政府在背後給予支持。」