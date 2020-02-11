遠見／請問總統女士，台灣怎麼走？

文╱邱莉燕 圖／張智傑

2020年總統大選後的第一個股市交易日，台股旋即上演慶祝行情，上漲近百點，收在1萬2113點。「很多人都說會繼續漲，一次超越歷史高點1萬2682，」一位開心加碼的股民如是說。

誠如這位股民的心情，許多台灣人都寄望未來四年的台灣，能如同股票和總統蔡英文的得票數一樣，飆上歷史新高。

儘管蔡英文以史上總統大選最高票數，拿到第二次執政權利，更成了台灣人民的最大公約數。但激情落幕後，一張張的選舉支票正等著她陸續兌現。到底連任後的蔡英文，會如同817萬名支持者所願，帶領台灣走向康莊大道？抑或像其餘500、600萬選民，對第二任的蔡政府仍存有遲疑？

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其實，《遠見》盤整台灣當前的經濟面與社會面，就發現，台灣正面臨許多前所未有的挑戰，其中更不乏一些未浮出檯面，而極可能於往後的四年內，進入拐點、甚或是死亡交叉的關鍵轉折。倘若，蔡政府未能及時正視這些未爆彈，並迅速拆彈，站著懸崖邊境的台灣，前景恐怕令人擔憂。

國政面臨關鍵轉折，多顆未爆彈將引爆？

2020年的台灣，首先會「生不如死」。

內政部在年初公布了2019年的人口統計，儘管因為12月份出生率逆向飆高，守穩了全年度自然增加率的正成長。但實際上，台灣去年好幾個月的死亡率早已高於出生率。因此，除非奇蹟出現，否則2020年，幾乎就像台大社會系教授薛承泰先前所臆測，全年度的死亡總人數首度超過出生的總人數，也就是「生不如死」。

到了2021年，就國際貿易的視角來看，台灣也似乎也成了名符其實的「亞細亞孤兒」。

起因是，RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）將於2020年底正式簽署，15個簽訂關稅互相減免的亞太國家名單裡，沒有台灣，當幾乎所有的亞洲國家都在歡喜整合時，台灣經貿卻被迫邊緣化。

再將時間撥快到2021年12月27日，台灣恐怕在這天會進入幾乎電力破產的田地。

因為，核二廠第一機組將於這一天正式除役，隨後，電力負債將愈演愈烈，2023年再停核二第二機組，核三廠的幾個機組也預計在2024、2025年除役，也就是說，核電的供電量將呈現窒息般地量縮，屆時，若替代的天然氣和再生能源無法及時補位，台灣將進入史上最大停電潮。

不只如此，2021年還有另一個噩耗，那就是台灣將成為全世界人才赤字最嚴重的地區。

根據英國牛津經濟研究院《全球人才2021》的報告預測，台灣專業人才外移人數，占了所有外移人口的六成，而台灣的人才外流率，居然勇冠全球之首，令人怵目驚心。

難以想像的是，台灣不僅找不到好員工，未來可能連「老闆」都缺。

由於台灣1960年代經濟起飛，多半企業都成軍於1960～1980年代，而當時的創業者也大多集中在三、四、五年級。歷經半世紀後，這些第一批創業潮出身的老闆們，都進入了60～80歲的屆退年齡，顯見台灣企業的接班問題，早已箭在弦上。

「企業主找不到接班人，公司可能被迫收起來，接著大量員工失業，」104獵才事業群資深副總晉麗明以毫不誇張的語氣說：「這是國安問題啊！」

而在大選之前，小英總統還喊出要將觀光產業變成兆元產業，來台外籍旅客，也將由目前的1000多萬人推至2030年的2000萬人。殊不知，樂觀的背後，台灣的觀光業卻也隱藏著幾顆未爆彈。

首先，隨著兩岸關係生變，致使陸客來台人次從以往的緩步下滑，將開始出現斷崖式的崩跌。

其次，台灣的旅遊市場，隨著國人出國人次大幅成長，遠遠超過外國人來台人次，致使台灣的「旅遊收支逆差」正快速加大。

台灣轉型工程遲滯，瀕臨系統性崩潰邊緣

這一樁樁血淋淋的數字，都赤裸裸地預言著台灣未來四年的危機，甚至還有堆積多年遲遲無法解決的老問題，如貧富差距變大、年輕人長期低薪、勞保健保破產等，都等著總統蔡英文去破解。

「這次的選舉很可惜，正經一點的政策辯論沒有出現，」中研院社會所研究員林宗弘觀察各場總統電視政見會和辯論會，主軸多半是攻擊對方和自我辯護，而台灣現階段面臨的財富對立、世代衝突等，「這場選舉沒有人談。」

不論藍綠，台灣的政治人物向來對政策疏於論述，政府也缺乏危機處理和風險管控能力。

長期觀察台灣發展困境的周桂田，是台大風險社會與政策研究中心的總計畫主持人，轉型遲滯，是他開給台灣的病況診斷書。

「台灣在應該轉型的關頭沒有轉型，」周桂田說，於是一直處於風險疏漏、災難不斷的境地，整個社會站在系統性崩潰的懸崖邊上而不自知。

最經典的案證是2017年尼莎颱風襲台，民營和平電廠的一座輸電鐵塔遭吹垮，竟然使全台灣進入限電警戒。看似意外，但其實是系統性風險初現的端倪。「你看台灣發生了幾次電網問題？我們經常開玩笑，只要某個電網系統被炸掉，台灣整個電力就癱瘓。」周桂田說。

造成32人死亡、321人受傷的高雄氣爆事件，更是打碎了人民對政府治理的信任。危險石化管線大剌剌穿越高雄市區及商業區的下方，多年來消防法也沒有把可燃的丙烯納入，更無專屬的管制機構，凸顯出技術官僚低下的風險治理思惟。

「我們變成是活在災難區裡面，」周桂田指出，這就是台灣的風險管制文化太過鬆散所導致，「這部分沒有做好，問題還是會繼續發生。」

台灣在很多層面都沒有與時俱進，從經濟政策、人口政策、氣候變遷政策、公共安全政策到兩岸政策等，全部沒有到位。或者說，政府有在努力，但做得不夠，有時候也力不從心。

未來四年考驗更大，努力為台灣找出路

誠如《國家為什麼會成功》一書中，作者強納森．迪波曼的歸納，目前困擾世界的種種難題，包括貧富懸殊、戰爭貪腐、移民能源等，雖說細節上各不相同，但他們有一個重要的共同導因──政界人士的領導不夠周延。

身負台灣817萬民意託付的國家元首，我們要一問總統，如何改變我們所在的風險社會？二問總統，如何在前述爆點來臨前成功拆掉炸彈？三問總統，沒有投票給妳的那613萬票，能否用這四年的執政拉回他們的心？

蔡總統勝選連任後的責任更重，執政團隊如何不分藍綠、弭平對立、凝聚全民共識，以更周延、更誠懇的態度來施政，將是小英政府下一個四年的最大考驗。

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】