　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會交通一覽！搭高鐵轉台鐵⋯台北出發「車程不到2小時」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣燈會今日試點燈。（圖／記者李宜秦攝）

▲台灣燈會主燈光之樹。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會將於今（8）日於台中市后里森林園區正式開展，展期將至23日，參展旅客除可搭乘高鐵轉乘台鐵外，也可利用公路客運至台中或朝馬轉運站後，改搭台鐵或接駁車前往。另外高鐵公司也規劃於燈會期間加開8班列車，並將自由座車廂提高至5到7節。

今年的台灣燈會沿用台中花博場地，旅客可利用大眾運輸工具前往，避免自行開車的壅塞或找不到車位困擾等。若欲前往后里燈區，可搭乘高鐵至台中站出口3後，步行10分鐘即至台鐵新烏日站，再花費約40分鐘搭乘台鐵至后里站，出口就是后里燈區。

請繼續往下閱讀...

要前往后里燈區也可在高鐵苗栗站下車，由出口5出站步行5分鐘後至台鐵豐富站，再搭乘35分鐘的台鐵至后里火車站。

而若是要前往文心燈區者，則可在高鐵台中站下車後，於客運轉運站轉乘800路公車至文心森林公園站，車程約20分鐘，即可抵達文心燈區。

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲今年燈會有不少可互動燈座裝置。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，將於2月8日至23日間加開8班列車，包括南下5班、北上3班，自由座車廂也增為5到7節。旅客離場時若搭乘高鐵務必注意末班車時間，台中站末班車部分，往新竹末班車22:59發車、往嘉義以南23:07發車、往彰化與雲林22:49 發車；苗栗站末班車部分，往新竹以北23:00發車、往彰化以南21:58發車。

公路總局表示，鼓勵民眾多加搭乘公路客運至台中轉運站、朝馬轉運站後，再轉乘台鐵或接駁車前往，避免自行開車而面臨塞車及停車等問題，影響賞燈興致。

另外針對近日武漢肺炎影響，高鐵各車站服務台已配置額溫槍、75%酒精消毒液以及防疫衛教宣導單，並將對廁所、電扶梯、售票櫃檯檯面等加強清潔，每日營業結束後也會對車站全面消毒。公總也表示，已要求客運業者加強防疫措施，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫、配戴口罩。

▲▼台灣燈會燈王。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會燈王。（圖／觀光局提供）

ET快訊
泰槍手被擊斃！血洗賣場對峙超過12hr終落幕　共造成25死6
2020醫療保健指數「台灣蟬聯全球第一」　大勝南韓、日本
冷氣團今晚最冷探10度！鋒面報到「全台連下2天雨」時間曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會交通一覽！搭高鐵轉台鐵⋯台北出發「車程不到2小時」

健保卡買口罩...愛滋感染者憂身份曝光　藥局掛保證：不會顯示記錄

冷氣團今晚最冷探10度！　鋒面報到「全台連下2天雨」時間曝光

崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　2/10起限量發放

芒果鳳梨保險農民不買單？農糧署曝投保件數...喊話農友分散災害風險

絕望版「爸爸去哪兒」！兩性作家：女人被養孩子嚇怕是因「隱形爸爸」太多

寶瓶星號回家了！8小時驗全陰性　陳時中久違露笑「這一仗打贏了」登船廣播

飛無錫航班「有一人發燒」！華航緊急聲明：機場尋求8-14排乘客

台南鹽水蜂炮開炸武漢肺炎瘟疫退散！　黃偉哲啟炮主炮城

指揮中心再曝時間點：1/31北北基「關鍵接觸15分」　14天有症狀禁搭大眾交通工具

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

武漢台辦質疑台商染疫真實性　陳時中：武漢就是這樣才變成武漢

台灣燈會交通一覽！搭高鐵轉台鐵⋯台北出發「車程不到2小時」

健保卡買口罩...愛滋感染者憂身份曝光　藥局掛保證：不會顯示記錄

冷氣團今晚最冷探10度！　鋒面報到「全台連下2天雨」時間曝光

崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　2/10起限量發放

芒果鳳梨保險農民不買單？農糧署曝投保件數...喊話農友分散災害風險

絕望版「爸爸去哪兒」！兩性作家：女人被養孩子嚇怕是因「隱形爸爸」太多

寶瓶星號回家了！8小時驗全陰性　陳時中久違露笑「這一仗打贏了」登船廣播

飛無錫航班「有一人發燒」！華航緊急聲明：機場尋求8-14排乘客

台南鹽水蜂炮開炸武漢肺炎瘟疫退散！　黃偉哲啟炮主炮城

指揮中心再曝時間點：1/31北北基「關鍵接觸15分」　14天有症狀禁搭大眾交通工具

談妻小「老二還在媽媽肚裡」　李文亮病逝前受訪：康復後仍要投入防疫！職責所在

泰槍手被擊斃！對峙超過12小時終落幕　共造成25死63傷

大都會醞釀重磅交易　積極爭取印地安人明星游擊林德

租屋族有福了！租金補助門檻大幅放寬　月收4萬也可申請

奔赴沒硝煙的戰場！武漢31護士狠下心...集體剪去「一頭秀髮」

企排／桃園臺產3比1逆轉conti　洪熙鈞、鄧岳昕成追分要角

日本急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺…挑戰精神生活極限！

福斯釋出全新Polo四門版設計草圖　低單價搶攻小資房車市場

武漢肺炎中國死亡病例「超越SARS全球死亡人數」！湖北省昨日增81死

媽替6.6KG愛貓拍顯瘦照　同晚換阿公掌鏡「瞬間膨脹」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

夫妻偷跑被抓到！市府重罰揭幕後

1/31北北基 關鍵接觸15分　禁搭公交

陳時中：這一仗我們打贏了

麗星女副總主動上前　陳時中回應

航班有一人發燒！華航：機場尋乘客

即／陳時中露出笑容！大喊任務達成

寶瓶星號過關！陳時中登船廣播曝光

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲

一家四口搭寶瓶星號　女兒吐心聲

寶瓶星號開門了！馬尾妹瞇眼笑下船

最狂運鈔車趴趴走　網笑：要保全

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

女人不怕當媽而是怕「隱形爸爸」

更多熱門

相關新聞

聖母廟元宵節花火迎春

聖母廟元宵節花火迎春

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟為慶祝2020年農曆春節，大年十五元宵節舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，台南市長黃偉哲8日全程參加車隊踩街、鞭春牛和啟炮活動，誠心祈求台灣國泰民安，武漢肺炎疫情早日結束。

台南元宵節迎春禮暨踩街嘉年華

台南元宵節迎春禮暨踩街嘉年華

2020台灣燈會開燈璀璨夜空　民眾驚嘆連連

2020台灣燈會開燈璀璨夜空　民眾驚嘆連連

影／平溪天燈全民許下「健康」心願

影／平溪天燈全民許下「健康」心願

台灣燈會開燈　賴義鍠邀越南朋友賞燈

台灣燈會開燈　賴義鍠邀越南朋友賞燈

關鍵字：

台灣燈會台中燈會元宵節

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

飛北京航班有肺炎確診！乘客名單驚見張碧晨

泰國士官長賣場掃射20死　陸軍司令到場

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面