台灣燈會交通一覽！搭高鐵轉台鐵⋯台北出發「車程不到2小時」

▲台灣燈會主燈光之樹。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會將於今（8）日於台中市后里森林園區正式開展，展期將至23日，參展旅客除可搭乘高鐵轉乘台鐵外，也可利用公路客運至台中或朝馬轉運站後，改搭台鐵或接駁車前往。另外高鐵公司也規劃於燈會期間加開8班列車，並將自由座車廂提高至5到7節。

今年的台灣燈會沿用台中花博場地，旅客可利用大眾運輸工具前往，避免自行開車的壅塞或找不到車位困擾等。若欲前往后里燈區，可搭乘高鐵至台中站出口3後，步行10分鐘即至台鐵新烏日站，再花費約40分鐘搭乘台鐵至后里站，出口就是后里燈區。

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要前往后里燈區也可在高鐵苗栗站下車，由出口5出站步行5分鐘後至台鐵豐富站，再搭乘35分鐘的台鐵至后里火車站。

而若是要前往文心燈區者，則可在高鐵台中站下車後，於客運轉運站轉乘800路公車至文心森林公園站，車程約20分鐘，即可抵達文心燈區。

▲今年燈會有不少可互動燈座裝置。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，將於2月8日至23日間加開8班列車，包括南下5班、北上3班，自由座車廂也增為5到7節。旅客離場時若搭乘高鐵務必注意末班車時間，台中站末班車部分，往新竹末班車22:59發車、往嘉義以南23:07發車、往彰化與雲林22:49 發車；苗栗站末班車部分，往新竹以北23:00發車、往彰化以南21:58發車。

公路總局表示，鼓勵民眾多加搭乘公路客運至台中轉運站、朝馬轉運站後，再轉乘台鐵或接駁車前往，避免自行開車而面臨塞車及停車等問題，影響賞燈興致。

另外針對近日武漢肺炎影響，高鐵各車站服務台已配置額溫槍、75%酒精消毒液以及防疫衛教宣導單，並將對廁所、電扶梯、售票櫃檯檯面等加強清潔，每日營業結束後也會對車站全面消毒。公總也表示，已要求客運業者加強防疫措施，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫、配戴口罩。

▲台灣燈會燈王。（圖／觀光局提供）