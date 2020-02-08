聖母廟元宵節花火迎春　黃偉哲踩街、啟炮、鞭春牛全程參與

▲聖母廟元宵節花火迎春系列活動，台南市長黃偉哲等人全程參與，並主持鞭春牛儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟為慶祝2020年農曆春節，大年十五元宵節舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，台南市長黃偉哲8日全程參加車隊踩街、鞭春牛和啟炮活動，誠心祈求台灣國泰民安，武漢肺炎疫情早日結束。



市長黃偉哲表示，希望台南市運昌隆、風調雨順，台灣國泰民安，早日脫離武漢肺炎的感染區域，也希望世界各國武漢肺炎的疫情都能早日結束。





安南區正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動是一年一度的地方盛事，包括立法委員陳亭妃、台南市議會議長郭信良、副議長林炳利及市議員郭清華、王錦德、李中岑、黃麗招等熱情參與。

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今年聖母廟「迎春牛花火迎春民俗系列活動」2月8日(農曆正月15日)元宵節當日登場，於廟前廣場結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗、休閒及藝文文化等辦理表演節目，8日上午10時開始舉辦，晚上11時30分結束。



8日上午10時10分起至下午4時50分有各種文藝團體之表演；下午5時30分踩街遊行隊伍整隊；下午6時踩街遊行隊伍出發；晚上7時50分鞭春牛、搶春牛；晚上8時20分啟炮開幕；8時30分第1梯次蜂炮6門；晚上9時10分第1梯次高空煙火；晚上9時40分第2梯次蜂炮6門；晚上10時20第2梯次高空煙火。

▲信眾爭搶春牛，期望為自己與家人帶來平安好運。



台南市安南區長葉誌明表示，安南區土城正統鹿耳門聖母廟迎春牛、鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮及高空煙火秀等相關民俗系列活動，舉辦迄今已有30年以上的歷史，深受各界肯定且具獨特性與文化特色，每年都吸引眾多民眾前往觀賞及體驗；惟民眾在參與炸蜂炮之同時及看高空煙火時，須要有安全防護措施，以維自身身體之安全，才能玩得開心又安心。

聖母廟主委王明義表示，今年規劃的活動內容精彩豐富，除鹿耳門媽姐神轎遶境、高空煙火秀與集中施放區活動之外，還安排有各種樂團表演、舞獅藝陣表演、藝文表演、踩街遊行、鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮體驗等等多項系列活動，再加上周遭各台南市傳統市集美食之展售，讓大家有得看又能享用美食，滿載而歸。王明義主委感謝全國信眾來台南市安南區正統鹿耳門聖母廟鬧元宵。