台灣燈會絢爛開燈　台中議員賴義鍠邀越南朋友賞燈體驗文化

▲台中議員賴義鍠和越南學生、移工手作燈籠，體驗台灣文化。（圖／賴義鍠提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會8日晚間在台中市后里主展區開燈，但受到武漢肺炎疫情影響，各界都擔憂是否衝擊參觀人數，台中市議員賴義鍠上午邀請在台的越南學生及移工朋友共同製作手提燈籠，並且邀請更多外國朋友參觀台灣燈會，感受不同的台灣文化。

▲▼賴義鍠（左5）和荷松協會理監事等人送給越南朋友市府小提燈。

賴義鍠表示，在不影響安全及疫情擴散下，全體市民有責任要幫忙台中市政府推廣2020台灣燈會在台中及擴展國民外交。

身兼台中市後備憲兵荷松協會理事長的賴義鍠，上午率領後憲理監事傅敦禮、張德全及後憲眷屬賴聖賢、賴珮宣等代表，到太平區一貫道崇仁文教基金會的立德書院拜訪院長王群英、副院長林金雄及謝清和3位點傳師，碰巧立德書院來了數十位在台學校的越南學生與移工朋友，一起製作、體驗手作燈籠的樂趣。

賴義鍠表示，很多人不知道越南深受中華文化影響，也會過許多華人的節日，今年台灣燈會在台中舉辦，他希望越南朋友把握難得的機會參觀燈會，感受不同的台灣文化。

市政顧問彭增桓也帶來台中市政府製作的鼠年小提燈送給越南朋友，雙方進行一場有趣的文化交流，也為行銷2020台灣燈會在台中盡一份心力。

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