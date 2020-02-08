連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」　網友崩潰喊3個字　

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（資料圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

自稱直播天王的連千毅在1月16日移審高雄地方法院之後，被法官裁定繼續羈押3個月，確定無法回家過年，不過現在就在他的臉書，出現了最新動態，還標註「蘭庭國際」，讓人質疑是否悄悄交保，不過記者詢問之後，發現連千毅還在看守所當中，只是臉書管理權交給了蘭庭國際。

8日晚間六點多左右，連千毅的臉書出現了最新動態，上頭就寫了「公告」：「受連千毅本人所託，連千毅之臉書帳號，即日起交由蘭庭國際代為管理」。這是連千毅的臉書在去年12月15日之後，再次出現了最新貼文，這個貼文讓網友是崩潰了，似乎喚起了大家對連千毅的印象，有人高喊：現主席、包軌，都說好懷念，也有人說等著他回來。

▲連千毅臉書有最新發文以及打卡地點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是連千毅真的交保了嗎？這是他親自打卡發文的嗎？記者詢問蘭庭國際負責人莊董，他表示連千毅還在看守所當中，會幫忙管理連千毅的臉書，主要是擔心臉書太久沒有發文、經營，會被停權等，所以才會幫忙管理。但至於連千毅是怎麼委託的，莊董就沒有多說。

不過莊董也特別說明，他並非是連千毅的老闆，而是合夥人，其實兩個人都是蘭庭國際的股東，到目前為止都是，所以連千毅才會委託蘭庭國際幫忙管理臉書。

▲蘭庭國際老闆莊三瘋表示自己是連千毅的合夥人，並非是前老闆。（圖／記者吳奕靖攝）