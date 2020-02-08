　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」　網友崩潰喊3個字　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（資料圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

自稱直播天王的連千毅在1月16日移審高雄地方法院之後，被法官裁定繼續羈押3個月，確定無法回家過年，不過現在就在他的臉書，出現了最新動態，還標註「蘭庭國際」，讓人質疑是否悄悄交保，不過記者詢問之後，發現連千毅還在看守所當中，只是臉書管理權交給了蘭庭國際。

8日晚間六點多左右，連千毅的臉書出現了最新動態，上頭就寫了「公告」：「受連千毅本人所託，連千毅之臉書帳號，即日起交由蘭庭國際代為管理」。這是連千毅的臉書在去年12月15日之後，再次出現了最新貼文，這個貼文讓網友是崩潰了，似乎喚起了大家對連千毅的印象，有人高喊：現主席、包軌，都說好懷念，也有人說等著他回來。

▲連千毅臉書有最新發文以及打卡地點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲連千毅臉書有最新發文以及打卡地點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是連千毅真的交保了嗎？這是他親自打卡發文的嗎？記者詢問蘭庭國際負責人莊董，他表示連千毅還在看守所當中，會幫忙管理連千毅的臉書，主要是擔心臉書太久沒有發文、經營，會被停權等，所以才會幫忙管理。但至於連千毅是怎麼委託的，莊董就沒有多說。

不過莊董也特別說明，他並非是連千毅的老闆，而是合夥人，其實兩個人都是蘭庭國際的股東，到目前為止都是，所以連千毅才會委託蘭庭國際幫忙管理臉書。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘭庭國際老闆莊三瘋表示自己是連千毅的合夥人，並非是前老闆。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
連千毅年後悄悄交保？臉書發文打卡「蘭庭國際」　網狂喊3字
即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北　70消防到場搶救
台灣最狂「運口罩車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」　網友崩潰喊3個字　

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

施暴影片曝！狠男「懷疑她對神不敬」徒手弒母　1個月後慘遭神棍活活打死

太誇張！停車找不到機車位　他直接將別人的機車撞倒推走

想挽回前女友…裝GPS掌握行蹤！再騙上車強行挺進　扯男喊：讓你無法忘記我

高雄小港「公路殺手」連3撞！駕駛逃逸無蹤　警研判酒駕釀禍

影／捷運站內不戴口罩狂咳、吐口水！櫻花妹傻眼錄下PO網　北捷：可罰7500元

參加台南鹽水蜂炮　買餐點雙方看不順眼「集體大亂鬥」警逮4人

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

快訊／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」　網友崩潰喊3個字　

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

施暴影片曝！狠男「懷疑她對神不敬」徒手弒母　1個月後慘遭神棍活活打死

太誇張！停車找不到機車位　他直接將別人的機車撞倒推走

想挽回前女友…裝GPS掌握行蹤！再騙上車強行挺進　扯男喊：讓你無法忘記我

高雄小港「公路殺手」連3撞！駕駛逃逸無蹤　警研判酒駕釀禍

影／捷運站內不戴口罩狂咳、吐口水！櫻花妹傻眼錄下PO網　北捷：可罰7500元

參加台南鹽水蜂炮　買餐點雙方看不順眼「集體大亂鬥」警逮4人

韓國瑜為什麼聞消毒水？陳柏惟答案曝光　網笑翻：秒懂

影／感動！平溪1500盞天燈飛向天「身體健康、平安」是最多人願望

一個人也有罪？電影《單身動物園》要你45天內找到伴侶，否則將流放變動物

誤判裁判報告出爐　里拉德：不想聽到這些屁話

國防院：武漢肺炎隱匿疫情，將掀起另一波反中浪潮

【黃寶慧】慧眼看天下／肺炎疫情全球警報！前進美國　獨訪前AIT主席卜睿哲

柯爾存疑羅素能否搭配浪花兄弟　認為威金斯是更好的選擇

「紅薯夫妻」回憶殺！鄭容和濕身甜唱《我結》徐玄定情曲

快訊／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

武漢肺炎波及台北燈節　柯文哲籲參加民眾戴口罩、勤洗手

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女暴斃死在床上

館長贏了　李天鐸要賠30萬、道歉

長髮正妹淪街友3周超商避寒

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

小黑狗遭綑綁活活悶死　12年飼主判決出爐

荒野白骨驚爆神壇連環殺人案！子弒母後慘遭凌虐亡

捷運站內不戴口罩狂咳！櫻花妹傻眼錄下PO網

廈門返台未回家　里長驚他住超商急通報　

高雄叭一聲拿球棒下車　屁孩街頭開打

書記走絕路　留紙條：受到莫名引力

酒精靜電恐起火？消防達人警告：別這樣噴

超萌獒犬走失愛撒嬌！警輪流當保母

寶瓶星號1700名台灣旅客要求回家　網怒嗆：別回來害人

前民防幹部撞死騎士　車上有員警

更多熱門

相關新聞

不爽被叭！2男拿球棒下車對峙

不爽被叭！2男拿球棒下車對峙

高雄新興區7日晚間7點30分發生一起行車糾紛，進而演變成全武行，25歲的洪姓男子駕車行經六合路與尚信路口時，疑似對駕車行經該路段的22歲陳姓男子按喇叭，進而發生口角，甚至拿出鋁製球棒互毆，雙方對峙畫面曝光，警方接獲報案後，立刻趕往現場了解，隨後依傷害罪及恐嚇罪將2人送辦。

高雄叭一聲拿球棒下車　屁孩街頭開打

高雄叭一聲拿球棒下車　屁孩街頭開打

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

別人瘋狂推小宅　高雄一區罕見只賣換屋宅

別人瘋狂推小宅　高雄一區罕見只賣換屋宅

高雄鳳山驚見當街擄人…他被強塞後車廂！

高雄鳳山驚見當街擄人…他被強塞後車廂！

關鍵字：

連千毅看守所羈押禁見過年直播主之亂移審地方法院高雄蘭庭國際

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面