不爽被叭！2男拿球棒下車對峙畫面曝光…大馬路上演全武行

▲行車糾紛衍生成全武行，雙方就在大馬路上拿球棒對峙。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄新興區7日晚間7點30分發生一起行車糾紛，進而演變成全武行，25歲的洪姓男子駕車行經六合路與尚信路口時，疑似對駕車行經該路段的22歲陳姓男子按喇叭，進而發生口角，甚至拿出鋁製球棒互毆，雙方在大馬路上的對峙畫面曝光，警方接獲報案後，立刻趕往現場了解，隨後依傷害罪及恐嚇罪將2人送辦。

▲警方到場時，洪男還在現場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

新興分局中正所接獲通報，新興區六合與尚信路口有糾紛，本分局警網立即前往現場，並將糾紛的2名男子帶回釐清案情。初步調查，26歲洪姓男子駕車從六合路要右轉尚信街，遇到23歲陳姓男子駕車從尚信街左轉六合路，但洪男認為陳男佔據到自己車道，按喇叭警告，沒想到引發陳男不滿，進而將洪男車攔下，雙方發生口角，並且持鋁製球棒，就在大馬路上起衝突，車上朋友也趕緊報案。

▲不滿遭按喇叭的陳男。（圖／記者洪靖宜翻攝）

兩人對峙畫面也都被民眾拍了下來，上傳到臉書社團《黑色豪門企業》，畫面雙方持球棒就在大馬路上起衝突，不顧車輛來來往往，過程中造成陳男左耳受傷及洪男左手腕受傷，警方訊後將依傷害及恐嚇罪嫌將2名男子移送法辦。

▲雙方互毆使用的球棒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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