教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

▲鄭女教唆韓姓男友弒母案，遭法院二度延押。（資料照／翻攝當事人臉書）



記者洪正達／高雄報導

高雄鄭姓女子因不滿母親阻止他與韓姓男友交往，於是教唆男友報復，鄭母因此在買菜返家路上被刺頸身亡，仁武分局在案發當天循線在楠梓將2人逮捕，檢察官複訊後韓男依殺人罪、鄭女依教唆殺害直系尊親屬罪起訴，隨後遭聲押獲准，但隨著羈押期即將屆滿，橋頭地院認為「仍有羈押必要」再次裁定從2月10日起延押2個月，並駁回鄭女「具保停押」請求。

橋頭地院指出，2019年7月13日上午8點，鄭女與母親到大社果菜市場買菜，卻遭韓男埋伏行刺，一刀插進下顎，當場身亡，行兇後，韓男騎車逃逸，還不忘拉著鄭女私奔，但短短3小時後就在男方楠梓區住處落網，案發時鄭女聽到母親死訊，當場崩潰痛哭，一度讓外界以為她事前毫不知情，但隨著細節一步步曝光，也讓外界跌破眼鏡，檢警查閱2人手機對話紀錄，發現鄭女不僅在案發前數度通報母親行蹤，還叮囑韓男「要把機車藏好」，懷疑小倆口早有預謀，還一度想刪除對話紀錄，因此13日晚間緊急將鄭女轉列殺人案共犯，向法院聲請羈押，橋頭法院認為，2人有逃亡、湮滅證據及串證之虞，裁定羈押禁見。

不過先前去年12月時羈押期即將屆滿前，就已遭裁定延押2個月，一直到今年2月份羈押再次屆滿前，鄭女請求具保停押，但法院審酌2人共同謀議後，認為韓男在光天化日之下殺害鄭母，實屬悖於孝道人倫且為社會所不能容忍，並有嚴重危害社會治安之虞，加上目前仍在等待精神鑑定結果出爐，17日庭訊時又要進行言詞辯論，因此難以用羈押以外的方式替代，因此二度裁定延押，並駁回鄭女請求。