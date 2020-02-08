高於37.5℃謝絕消費　防疫武漢肺炎少賺沒有關係！連鎖髮廊業者曝關鍵隱憂

記者吳奕靖／高雄報導

台灣各行各業目前都在積極防疫，就連台灣知名連鎖美髮集團也有防疫策略，只要來消費的客人體溫超過攝氏37.5度，就謝絕消費，同時也要求設計師必須要全程戴口罩為顧客服務，雖然擋客會造成營收下降，不過業者說這不是問題，最大的問題是要提供給員工使用的口罩，庫存已經快見底，接下來該怎麼辦？

▲連鎖美髮集團宣布旗下門市員工，必須戴口罩服務客人，同時體溫超過攝氏37.5度謝絕消費 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

連鎖知名美髮集團為了防治武漢病毒，已經公告旗下所有門市，消費者只要一進門，就得先要量測體溫，只要超過37.5度就謝絕消費，這間連鎖髮廊集團處長何恭霖就表示會以委婉的方式告知客人，希望他們身體康復後再來消費，同時為了要兼顧彼此安全，也同時要求旗下所有員工或是助理通通必須要戴口罩。

▲連鎖美髮集團宣布旗下門市員工，必須戴口罩服務客人，同時體溫超過37.5度謝絕消費 。（圖／記者吳奕靖攝）

為了要提供給旗下員工口罩，集團也有預先庫存，最早疫情還沒傳出的時候，何恭霖說有朋友要提供10箱給自己購買，當初還跟對方說不用這麼多，所以只購買了5箱，但是隨著防疫的時間過去，何恭霖坦言真的有點後悔，當初庫存太少，雖然目前還足夠給旗下員工使用，但是能夠撐多久，真的讓他很憂心，畢竟美髮工作地點都是「密閉」空間。

▲連鎖美髮集團在門口貼出公告。（圖／記者吳奕靖攝）