深夜臥室潛入色狼！機智女裝咳嗽大叫「我武漢回來，有症狀」…他當場嚇軟

▼女子遭到猥褻，機智大喊自己從武漢歸來，逃過一劫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省京山市一位女子31日晚在家中睡覺時，驚醒發現竟然有一個陌生男子在床邊，隨後慘被對方猥褻，情急之下心生一計，大喊「我是從武漢回來的，已經有了感染症狀，所以一個人呆在家裡自我隔離」！還一邊裝作咳嗽自救。色狼聽後嚇軟，當場落荒而逃。

據《荊楚網》報導，京山市公安局坪壩派出所、刑偵大隊1月31日晚在抗疫一線工作中偵破一起入室搶劫案，抓獲25歲的犯罪嫌疑人肖男。

當日晚8時許，坪壩鎮返鄉青年肖男因與家人發生口角離家出走，由於身無分文遂心生邪念，趁著夜色撬窗進入本村易姓女子家中。他將外套及鞋子脫掉，偷偷潛入臥室，隨後被驚醒的易女發現。

因為易女大聲呼喊求救，肖男趕緊用手勒住對方頸部、口鼻，之後還試圖進行猥褻。沒想到，聰明的易女急中生智，一邊咳嗽一邊拼命推開色狼說，「我是從武漢回來的，已經有了感染症狀，所以一個人呆在家裡自我隔離！」

▲嫌疑人被逮捕。（圖／翻攝自荊楚網）

隨後，易男大驚失色，連忙只是將女子放在床邊的iPhone 7 Plus手機及手包裡的80餘元人民幣（約新台幣344元）搶走，趕緊逃離現場。

見色狼逃跑，易女趕緊報案。坪壩派出所接報後，派出警員展開偵查。雖然犯罪嫌疑人作案時戴著口罩，但根據體型及口音特徵，警員通過連夜排查，初步確定了嫌疑對象。

迫於壓力，當日凌晨，犯罪嫌疑人肖男在父親陪同下到坪壩派出所投案自首，對入室搶劫並欲行不軌的犯罪事實供認不諱，目前已被刑事拘留。