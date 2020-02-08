獨家內部畫面／陳時中登寶瓶星號指揮若定　旅客出艙房排隊接受檢疫

記者郭世賢、林昱萱、徐愷昕／基隆報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心將登船對1738名旅客進行發燒篩檢，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，而其餘旅客則需在船隔離14天。目前，檢疫工作已開始，船上旅客依序排隊交出護照及健康聲明卡，前往指定區域進行體溫檢測，據了解，14天內有中港澳旅遊史或發燒者，會額外作喉嚨內膜的檢疫。而稍早，《ETtoday新聞雲》獨家取得陳時中在船上指揮檢疫的畫面，旅客出艙房排隊依序受檢。

陳時中於12:15分左右登船，至13:20左右下船，約在船上待了65分鐘，而他下船後隨即召開記者會，向外界說明目前最新情況，「我做了兩次廣播，首先是歡迎旅客回來了，盡快把所有東西準備好，希望一切平順，也希望大家按照指示，整個動線巡視過一遍，現場指揮官正在兩個層樓裡做指揮，港務公司成員也非常配合。」而對於船內情況，陳時中也表示，「初步情況基本檢查，每天量體溫，目前沒有發燒。」

此外，關於有民眾說要送慢性病藥物上船，陳時中則表示，「這些要等採檢完畢才會做適當安排，現在最重要是有秩序做採檢」而他也說，「還有人問說是不是外籍就不管，沒有這回事，我們是在對抗病毒。

請繼續往下閱讀...

▲陳時中船上畫面曝光，可見他認真指揮調度。（圖／民眾提供）

▲▼船上檢疫畫面曝光，民眾排隊依序交出護照、健康聲明卡量測體溫。（圖／民眾提供）

►他奶奶的美麗小秘訣