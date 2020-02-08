　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寶瓶星號船上檢疫分3關！標準拉寬提高防疫　採樣128人檢體送驗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者邱中岳、游宗樺、徐愷昕／基隆報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心已針對1738名旅客進行發燒篩檢，而稍早衛福部長陳時中及現場指揮官也召開記者會說明檢疫過程，而這次船上所有旅客皆須「通過三關」才算完成檢疫。

▲▼寶瓶星號第一批檢體送驗　陳時中「緊急召開記者會」說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲寶瓶星號第一批檢體送驗　陳時中「緊急召開記者會」說明。（圖／記者徐斌慎攝）

請繼續往下閱讀...

寶瓶星號的採驗工作程序上是逐層通知，未通知到的旅客都是在房間等待，將群聚感染風險降到最低，而船上1738名旅客皆須通過三關才算完成檢疫：第一關是身分確認，旅客都需刷房卡並核對證件，以確保船上每人都有做到篩檢；第二關是體溫篩檢站，有體溫異常、發燒者將貼上紅標，送至採驗；第三站是健康評估，船上乘客皆需交回健康評估表和旅遊歷程表作再次確認。

現場指揮官指出，原本預定採樣68旅客，今天追加60人，總計為128人，其中2名為船員，這兩名船員，一人曾有武漢旅遊史，另一人則是上船後就有感冒症狀。這2名船員1月21日在船上經船醫診斷後即進行隔離，未再與其他工作芸員接觸，而目前待送驗結果出來，只要有一個人是陽性反應，將進行全船隔離。

而有關篩檢對象的挑選，第一類是有中國、港澳旅遊史又發燒者，事先有篩檢過，經確認將會直接送醫；第二類是30天內有中國旅遊史，或出現呼吸道症狀及旅遊史不明者，將會是第一批優先篩檢送驗對象；最後，因這次是以比較寬標準來看，所以第三類則是輕微發燒者，體溫未達38度，身體輕微發熱，或有喉嚨咳嗽等有呼吸道症狀者，依然會被列為採檢對象。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警「全面禁止入境啦！」
獨家追蹤／血友病童沒搭上首批包機　媽媽曝事件真相
陳時中登寶瓶星號「沒穿防護衣」　親曝關鍵原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲：別再罵政府，他們也很無力

成大校友會贈書家扶兒　期勉永不放棄學習閱讀

2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲「德國iF設計大獎」　跨界創新合作成得獎原因

成大急編百萬專款　採購防疫物資及投保人員意外險

快訊／寶瓶星號1男急需洗腎救護車送醫　疾管署強調：他沒發燒

登寶瓶星號「沒穿防護衣」只戴口罩！陳時中曝關鍵內幕：防護機制已足夠

謠言又一樁！「氰化物可殺武漢肺炎快服用」指揮中心嚴斥：那是劇毒

護理師「洗到滿手傷」每天忍渴憋尿！嘆眼下最嚴重：負壓隔離床位不夠…

寶瓶星號船上檢疫分3關！標準拉寬提高防疫　採樣128人檢體送驗

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲：別再罵政府，他們也很無力

成大校友會贈書家扶兒　期勉永不放棄學習閱讀

2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲「德國iF設計大獎」　跨界創新合作成得獎原因

成大急編百萬專款　採購防疫物資及投保人員意外險

快訊／寶瓶星號1男急需洗腎救護車送醫　疾管署強調：他沒發燒

登寶瓶星號「沒穿防護衣」只戴口罩！陳時中曝關鍵內幕：防護機制已足夠

謠言又一樁！「氰化物可殺武漢肺炎快服用」指揮中心嚴斥：那是劇毒

護理師「洗到滿手傷」每天忍渴憋尿！嘆眼下最嚴重：負壓隔離床位不夠…

寶瓶星號船上檢疫分3關！標準拉寬提高防疫　採樣128人檢體送驗

「借別人辦公桌→東區氣派公司」　羅志祥自當老闆...揭6年甘苦談

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

廖元豪／回家的路這麼遠？談武漢包機爭議

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

紐約時裝周／Tom Ford不甩批評飛洛杉磯辦秀　凱特哈德遜秀辣媽曲線力挺

白淺登場「大婚造型」美翻！楊冪抱迪麗熱巴輕拍背…私下互動曝光

寶瓶星號採檢完成！陳其邁：向防疫第一線同仁們深深一鞠躬

鄭容和戴口罩彩排暖問候：大家不要生病！粉絲進場「4道關卡」防疫情

溫熱水沖後頸！　醫曝4招身體「抵抗力up」...早晚睡差超多

「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

生活熱門新聞

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

去過中國人數「從0變41」！寶瓶星號旅客遭疑隱匿旅遊史

寶瓶星號採檢送驗128位　1船員有「武漢旅遊史」

台北101緊急聲明　曝「鑽石公主號乘客」踩點時間

檢疫前逐房分送午餐！　旅客曝光便當內容

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

更多熱門

相關新聞

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

大陸網友「vincecici」8日在微博上發文教學如何闖關日本，他指出，自己是武漢人，經過種種不確定和擔憂後終於通過日本海關入境，要大家不用擔心，日本人對中國態度極為友好。文章一貼出，隨即遭眾多大陸網友砲轟，並很快被分享到推特上，引起大批日本網友的憤怒，許多人都表示已報警，還把截圖寄給政府機關，要求全面禁止中國人入境。

37.5↑謝絕消費 連鎖髮廊業者曝隱憂關鍵

37.5↑謝絕消費 連鎖髮廊業者曝隱憂關鍵

WHO刪李文亮哀悼文　林昶佐揭背後原因

WHO刪李文亮哀悼文　林昶佐揭背後原因

武漢肺炎重創飯店業！高雄住房率約降4成

武漢肺炎重創飯店業！高雄住房率約降4成

王定宇籲：應重懲居家隔離偷跑者

王定宇籲：應重懲居家隔離偷跑者

關鍵字：

武漢肺炎寶瓶星號檢疫採驗

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面