寶瓶星號船上檢疫分3關！標準拉寬提高防疫　採樣128人檢體送驗

記者邱中岳、游宗樺、徐愷昕／基隆報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心已針對1738名旅客進行發燒篩檢，而稍早衛福部長陳時中及現場指揮官也召開記者會說明檢疫過程，而這次船上所有旅客皆須「通過三關」才算完成檢疫。

▲寶瓶星號第一批檢體送驗 陳時中「緊急召開記者會」說明。（圖／記者徐斌慎攝）

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寶瓶星號的採驗工作程序上是逐層通知，未通知到的旅客都是在房間等待，將群聚感染風險降到最低，而船上1738名旅客皆須通過三關才算完成檢疫：第一關是身分確認，旅客都需刷房卡並核對證件，以確保船上每人都有做到篩檢；第二關是體溫篩檢站，有體溫異常、發燒者將貼上紅標，送至採驗；第三站是健康評估，船上乘客皆需交回健康評估表和旅遊歷程表作再次確認。

現場指揮官指出，原本預定採樣68旅客，今天追加60人，總計為128人，其中2名為船員，這兩名船員，一人曾有武漢旅遊史，另一人則是上船後就有感冒症狀。這2名船員1月21日在船上經船醫診斷後即進行隔離，未再與其他工作芸員接觸，而目前待送驗結果出來，只要有一個人是陽性反應，將進行全船隔離。

而有關篩檢對象的挑選，第一類是有中國、港澳旅遊史又發燒者，事先有篩檢過，經確認將會直接送醫；第二類是30天內有中國旅遊史，或出現呼吸道症狀及旅遊史不明者，將會是第一批優先篩檢送驗對象；最後，因這次是以比較寬標準來看，所以第三類則是輕微發燒者，體溫未達38度，身體輕微發熱，或有喉嚨咳嗽等有呼吸道症狀者，依然會被列為採檢對象。

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