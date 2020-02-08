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衛生紙仍在戰！電商整頁「售完補貨中」他估剩5%有貨　網火大：用腦思考吧

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▲▼搶買衛生紙 恐慌 瘋搶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傳聞衛生紙用料和口罩相同，結果引發「衛生紙之亂2.0」。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情升溫，不僅口罩大缺貨，還有傳聞口罩和衛生紙用料相同，因此衛生紙會缺貨的謠言，讓民眾昨（7）日紛紛衝賣場搶衛生紙，儼然形成「衛生紙之亂2.0」。儘管行政院長蘇貞昌澄清「原料沒缺」，但今日就有網友發現，電商平台的衛生紙可能剩5%架上有貨、另一間更只剩1成，大概今天就會歸零。

這位網友在PTT的Gossiping板上爆卦「衛生紙戰況」，貼出電商平台的截圖，只見幾乎一整頁都是「售完補貨中」，「可能剩5%架上有貨」，另一家是大約剩1成，原PO便猜測大約今天有剩的貨就會歸零。

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▲▼全聯衛生紙貨架。（圖／記者張凱喨攝）

▲超市衛生紙貨架被搶空。（圖／記者張凱喨攝）

其實不用等到今日，7日晚間就有男網友貼文「電商的衛生紙被快搶光啦～」說他第一時間、6日的時候誤信謠言，叫了6箱衛生紙，共432包，結果隔天再上網看，發現他買的牌子，在主要通路都已經缺貨，其他品牌則多多少少還有，讓他忍不住勸敗，「如果不想要用樹葉擦屁股和擤鼻涕，加減買一點備用吧！政府說不缺，到時候真的缺了他會幫你買嗎？」

看到貼文後，網友紛紛傻眼開批，「國際紙漿又不缺，工廠是停工逆」、「衛生紙老闆：笑了」、「問題是國際市場又不缺貨，搶這幹嘛」、「如果家中庫存不到一週，還是快點買吧」、「不要製造恐慌好嗎」、「這絕對不會缺貨的搶屁」、「台灣真的疫情大爆發絕對不會先缺衛生紙，拜託用腦思考有點邏輯好嗎」、「現在發這種文，徒增恐慌而已，實不足取。」

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