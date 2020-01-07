LINE Pay X星巴克推限定聯名　集點送超萌熊大莎莉手機架、再享15%暖心回饋　粉絲狂喊：超暖2020

▲LINE Pay聯手星巴克推出集點換超萌手機支架活動。(圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

每到冬天是不是只想躲在被窩賴床不想動？別怕，新一波超暖「LINE Pay X 星巴克」回饋又來了！為了犒賞粉絲在2019年的支持，行動支付品牌LINE Pay與星巴克推出一系列聯名活動，除了集點活動可免費兌換「限量聯名熊大、莎莉手機支架」，現在使用LINE Pay在星巴克結帳，即享最高15%點數回饋，讓粉絲回饋拿好拿滿，再讓療癒系的限量手機支架「貼身暖著你」，一起展開全新的2020。





▲莎莉躲在馬克杯中俏皮探頭，萌翻粉絲！

這次聯名集點活動推出的「限量手機支架」，除了熊大慵懶地靠在星巴克經典全白咖啡杯旁，超可愛的莎莉泡在杯子裡俏皮探頭，兩種款式萌萌登場。不只圖案萌得嫑嫑，極具質感以及超實用的設計，就是要讓大家邊喝著星巴克熱飲時，還可以展現優雅氣息、從容不迫地邊滑手機。

▲療癒系手機支架成IG美照新寵。(圖／翻攝自IG，由瑀熙Yuci(@uccu0323)與Momo(@momospoootlight)授權提供)

除了PTT上已有粉絲搶先PO出開箱文之外，人氣網紅瑀熙Yuci以及Momo Spoootlight 也在IG上秀出超萌實體照，讓許多網友看到後都大喊：「熊大好萌！」、「莎莉躲在咖啡杯裡看起來好暖好想捏」、「有手機支架外出看影片超方便的」、「兩款都好想要」、「請問怎麼獲得？」粉絲請特別注意，集點活動至2020年1月22日止，只要至全台星巴克門市透過LINE Pay以原價購買任一大杯以上星巴克飲品，即可獲得1點電子章，集滿9點就可免費兌換隨機贈送不挑款的手機支架。如果是熊大、莎莉以及星巴克的粉絲絕對要手刀收集，畢竟限量總是殘酷的，搶先擁有絕對能讓朋友羨慕到哭歪。





▲LINE Pay X星巴克限定聯名手機支架共有莎莉、熊大兩款，既實用又可愛。

不管是選萌萌熊大或者療癒莎莉，這兩款手機支架都可讓粉絲在自拍時，不用再擔心手滑摔壞手機。除了平常看影片時超方便，聽完音樂時，手機支架也可化身為耳機繞線器，輕鬆向總是打結的耳機線說掰掰！

此外，LINE Pay和星巴克也祭出多項暖冬優惠，LINE Pay 用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享 LINE POINTS 3%點數回饋。若綁定富邦J卡（僅限於 LINE POINTS 回饋卡別）於星巴克結帳，最高樂享 LINE POINTS 15%點數回饋。若使用已綁定的中國信託 LINE Pay 卡付款，每筆消費最多可獲 LINE POINTS 13%點數回饋；且LINE Pay 卡友消費滿額另專享加碼活動，即日起至2020年1月22日前，使用已綁定的中國信託 LINE Pay 卡單筆消費滿800元，還有機會再獲得 LINE POINTS 66點！而剛更新服務名稱的「LINE Pay Money」（原「LINE Pay 一卡通帳戶」），邁入2020年，更加碼大撒幣！用戶在2020年1月22日前於星巴克使用「LINE Pay Money」結帳，最高可上看 LINE POINTS 15%點數回饋。





▲粉絲於活動期間在星巴克使用LINE Pay結帳，可享LINE POINTS點數回饋。



有熊大的手機支架還不夠？還想要更多LINE FRIENDS周邊小物陪伴共度2020嗎？即日起到2020年1月31日，憑 LINE Pay 於星巴克付款成功的交易紀錄畫面，到新光三越A11 LINE FRIENDS STORE 消費就可享95折，讓大家不只喝得暖、省得多，也讓LINE Pay以及星巴克陪粉絲在2020年繼續奮鬥。

這次暖冬優惠一推出，就讓許多粉絲超興奮，除了實用又可愛的熊大、莎莉的手機支架，超值的回饋也讓粉絲紛紛留言「喝一波！」、「這個有心動」、「喝起來呀！」喜愛星巴克的粉絲們，趕緊把握機會好好享受吧！





▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，活動說明請依「LINE Pay主頁活動訊息頁面」最新公告為準。