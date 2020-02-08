寶瓶星號今天有「下船結果」？陳時中親臨盯場「採檢時程」曝光

▲寶瓶星號郵輪。（圖／讀者提供）



記者許展溢／台北報導

寶瓶星號預計今（8日）中午後返回基隆港，中央流行疫情指揮中心指出，檢驗時間預估4小時，至於今天會不會有下船結果？指揮官陳時中表示，這時間加起來，大概要6至8小時才能完程任務。

陳時中說，下船要發燒篩檢，還要做相關的採檢，預估這段時間控制在1個半小時，相關採檢檢驗所要1個小時，有交接程序，檢驗時間內控制在4小時內，所有儀器人員都準備好，這時間加加看大概6個半鐘頭到8小時完成任務。

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至於寶瓶回來若有確診後續有更多醫療資源投入嗎？有多少人要提供怎麼樣的醫療相關協助，鑽石公主號確診案數持續上升，有沒有可能互相感染？陳時中說，這兩個案例不能夠等同並論，情況不同，長時間在密閉空間的接觸裡面有中國旅遊史，及為特定掌握的旅遊時，要提高警覺，今天擬訂計畫Ａ和Ｂ，檢測出來是沒有陽性的全船下來回家坐自主健康管理，若有一個就改計畫Ｂ，在強加擬定，船內怎麼樣因為上船簡易完後等待檢驗結果，有5個多鐘頭的時間，會在上船把整個細節在訂好，不希望走到Ｂ。

陳時中表示，寶瓶星號應先做相關事前評估及初驗，靠岸後也會有醫師上船採檢。目前相關檢疫人員及醫護人員共有25位，篩檢共有6位醫師及8位護理人員，目標群眾為70～100位旅客需要被採檢。也針對發燒篩檢情況設置三條線，收旅客健康聲明書、核對身分及量體溫，一出現異常將列入採檢對象。