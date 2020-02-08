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LIVE／「寶瓶星號」靠岸倒數！　指揮中心10:00最新說明

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生活中心／綜合報導

停泊在日本的「鑽石公主號」累計共64人感染，由於公主號曾停靠基隆並上岸，中央流行疫情指揮中心昨天首度針對北北基民眾發送防疫簡訊，公布旅客活動地點，提醒民眾進行自我健康管理。另外，將在稍後將抵台的「寶瓶星號」，檢疫人員將登船做篩檢，只要有1人確診就全部留船隔離。指揮中今天上午10點召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。

這次記者會出席的包括指揮中心莊人祥 監測應變官、指揮中心周志浩執行官、指揮中心陳時中指揮官、陸委會李麗珍副主委以及醫福會王必勝執行長。

▲▼中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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目前停靠在日本橫濱港外的公主遊輪「鑽石公主號」，在5日、6日分別爆出10例武漢肺炎確診，7日更新增41名確診，日本厚生勞動省今天宣布，船上又再多3名確診患者，使得總計來到64例。由於鑽石公主號曾停靠基隆並上岸，我中央流行疫情指揮中心昨天首度針對北北基民眾發送防疫簡訊，公布鑽石公主號旅客活動地點，提醒民眾留意自身狀況。

另外，因為國際郵輪遊客上上下下管理近乎不可能，郵輪內交互感染非常嚴重，因此指揮中心6日已下令國際郵輪禁止停靠我國港口。因為此項禁令，載有1709名台灣旅客的「寶瓶星號」郵輪今天回台停靠也成問題。根據了解，船上有40多人在過去一個月有中國旅遊史。指揮中心表示，船班靠港後，檢疫人員會立即登船做發燒篩檢，發燒者會直接在船上採檢，如果不幸有人確診，確診者依規定送醫院隔離相關治療，其餘「留船隔離」14天。

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

ET快訊
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