2/10起限制兩岸航班⋯長榮、華航「下周公布3到4月取消航班」

▲長榮航空下周陸續公布3、4月取消的兩岸航班。（圖／長榮航空提供）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣佈，本月10日開始兩岸航線除北京、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流機場外，其餘往大陸航班皆暫停。交通部民航局統計，剩餘11航線、每周約193航班，約為原有的35％。長榮、華航均表示，2月取消航班已公布，3、4月取消航班則將於下周陸續公布。

中央流行疫情指揮中心7日宣佈，10日起兩岸航線除北京、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流機場外，其餘航線皆暫停飛行。民航局統計，剩下的4個城市、5處機場，共有11條航線，每週約193班航班，相較原航班量，剩下約原先將近35％。

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長榮表示，配合指揮中心，自2月10日起至4月29日，兩岸只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班，其餘航班將會取消。目前將會先進行2月份之航班異動作業，3、4月航班之取消訊息則將會於下周陸續公布，新航班異動訊息以及退、改票免收手續費之相關規範可至官網查詢。

▲武漢肺炎影響，機場人員均配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

華航表示，華航、華信自2月10日起至4月29日止，兩岸也僅提供北京、上海浦東、上海虹橋、廈門及成都5個航點的部分航班服務，目前中華航空官網已公告未來20天內的取消航班，至4月29日前的兩岸航班取消將於下週起陸續公布。最新航班異動資訊及相關退改票規定可查詢官網。

針對陸委會宣布自2月10日起暫時關閉小三通客船通航，立榮航空表示，同日起將暫停金廈一條龍服務，恢復時間未定，並提供持有立榮金廈一條龍小三通套券旅客退票免手續費之服務。

華信航空則表示，華信航空兩岸快易通自同日起將暫停服務，也同樣提供持有華信兩岸快易通小三通套券旅客退票免手續費之服務，旅客可撥打客服專線、機場辦事處或聯繫購票旅行社退票。