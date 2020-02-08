台鐵超夯「永保安康」車票又來了　限量7000套開搶

▲台鐵開賣永保安康「愛戀、愛你 一生一世」套票。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

今年適逢西元年2020年，有諧音「愛你、愛你」之意，加上2月14日為西洋情人節，台鐵永康站8日再推出「永保安康」紀念車票，並發行「愛戀、愛你 一生一世」套票7000套，每套售價100元，供喜愛鐵道旅遊及民眾購買珍藏。

「永保安康」紀念車票自82年誕生以來，屢創佳績，尤其是99年9月6日發行「9999珍愛一世 長長久久」首賣5萬張，於一天內即搶購一空，隨後在民眾要求下增印10萬張亦銷售一空，可謂空前絕後。

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▲台鐵永保安康套票圖樣與紀念圖章。（圖／台鐵提供）

紀念套票以賀卡方式設計，為直立式中間對開方式呈現；票卡內頁除放置2張紀念名片式車票（永康-保安；保安-永康）外，並特別於票卡內頁設計「情話留言板」及「愛的相片館」兩區，讓民眾可以將內心愛的語言及照片放入紀念套票內，贈送給心愛的人表達深深的情意；同時永康站也特別設計一款紀念戳章供蓋章收集。

紀念套票發售注意事項：

發售日期：109年2月8日（六）上午8時30起。

發售地點：台鐵局永康站售票口。

發售數量：7,000套。

每套售價；100元。

限購數量：每人每次限購5套。