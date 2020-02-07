大陸「一省包一市」支援湖北省　萬名醫護投入武漢救援

▲中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅。（圖／翻攝自微博／搜狐新聞）

記者范姜士航／綜合報導

中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅7日表示，為了全力支持湖北省，加強病人的救治工作，現在已經建立了16個省份支援武漢以外地區的對口支援關係，以「一省包一市」的方式，希望維護好人民群眾的生命安全和身體健康。

郭燕紅指出，在武漢地區重症治療過程中，所需專業人員資源的需求缺口是「比較大的」，特別是重症醫護人員已長期連續工作一段時間後，身心疲憊，基於這樣一個問題，中國國家衛生健康委對武漢的支援力度仍在不斷加大，總計支援的醫護人員已達1萬1000多人，而1萬1000多人當中，有3000多名醫護人員都是重症專業的醫護人員，同時「我們還有全國最強、水準最高的重症救治的專家團隊負責指導、會診、巡診」。

郭燕紅表示在重症監護的病區，護士擔負的工作非常重要，在增強重症力量的過程中，已特別增派ICU的護士，包括第一批是600人，後來不斷增加到現在，湖北和武漢工作的ICU護士已經多達2000多人，「今天還要繼續派出十幾支隊伍，也是ICU的醫護力量。」

她強調，除武漢以外，一些地區的醫療資源也是處於很緊張的狀態，所以現在建立了16個省支援武漢以外地區的對口支援關係，「以一省包一市的方式，全力支援湖北省，加強病人的救治工作」，維護好人民群眾的生命安全和身體健康。

▲武漢方艙醫院內部環境。（圖／記者葉國吏攝）

而面對媒體詢問為什麼會需再設立方艙醫院時，郭燕紅表示，方艙醫院是用最快的速度來有效擴充容量，提高患者的收治率方式，可以避免一些確診的患者在家庭或者在社會上造成對其他人員的感染。

北大第一醫院感染疾病科主任王貴強也補充，方艙醫院只是有輕微的呼吸道症狀、發燒，這樣的病人是可以在方艙醫院進行隔離和治療的。在現階段能夠分流病人、保障病人充分隔離、避免感染，同時也能進一步發現潛在的變重的病人，是一個非常重要的手段。

王貴強強調，會有一系列的辦法來控制那些可能變嚴重的人進入到方艙醫院，比如要篩查流感；對於老年人，年齡大的，還有慢性病的部分人群，會放在定點醫療機構進行救治，保證病人能得到有效治療，更重要的是，這些人群能夠在特定的環境下進行隔離，避免再次造成疾病傳播。