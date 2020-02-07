疫情重創航空業！香港航空將裁400人...地勤每月放兩周「無薪假」

▲香港航空將裁員400人。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續，航空業嚴重受到影響，香港航空7日宣布，為保公司繼續生存，將裁員約400名員工，航班數量也由每日82班減至30班，同時要求香港的地勤人員，每月最少放兩周的無薪假，或每周工作3天。

綜合媒體報導，繼國泰航空日前宣布於3月1日至6月30日期間放3周無薪假後，香港航空主席侯偉今（7）日發內部信宣布，除了目前將涉及400名員工的裁員計畫之外，公司今年還會透過自然流失及將部分機師轉到其他航空公司的方式進一步減少人手。

香港航空還要求香港的地勤人員，自本月17日至6月30日期間，每月最少放兩周的無薪假，或每周工作3天。公司同時還會向空服員及機師推出無薪假期計畫。港航主席侯偉表示，為了因應疫情於全球爆發，多個國家都實施入境管制，因此將從11日起進一步減少航班數量，由每日的82班減至30班。

最後，內部信感謝員工協助公司渡過難關，並希望員工理解相關決定困難。據悉，將被裁員的包括多名乘務員、高級乘務員，預計會在下月底正式發解僱信。

另外，華航方面日前也宣布，新進客艙組員視疫情發展延後報到，將另行通知開訓時間。據了解，原本規劃在4日、17日報到的兩批組員，加上3月報到的第三批組員，影響人數約有破百人。

事實上，華航去年11月才大動作宣布招募客艙組員，當時共吸引6000名求職者報名，預計錄取70名，錄取率僅有1%，原先預計在2月初起開始分批報到受訓，如今受疫情影響，何時能報到已成未知數。

▲因應武漢肺炎疫情，香港航空將減少航班數量。示意圖，與本文無關。（圖／徐正文提供）

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