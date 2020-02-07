一間「麻將室」出了5名肺炎病患　政府部門「沒收462隻鳥」

▲一間麻將室出了5名肺炎病患，政府部門「沒收462隻鳥」（圖／翻攝自微博／齊魯晚報）

記者范姜士航／綜合報導

大陸已經封鎖境內30多座城市，同時頒布各式禁令避免人員交流、交互感染，而前陣子才剛有公安砸爛麻將桌的新聞報導，近日各省份又傳出因打麻將造成群聚感染，讓相關部門出動幹部沒收鄉里的麻將，但因麻將總數量龐大，所以僅沒收每副麻將組的1條作為警惕，據傳總共沒收了「462隻鳥」。

根據陸媒報導，寧波市政府在舉辦的新聞發佈會中提到，本地126例確診病例的散佈主因，大多都是透過群聚和家庭及鄰里傳播，其中一個疫情和打麻將息息相關，要請大家多多注意。府方表示，其中一名患者，出現咳嗽、咳痰症狀但未就醫，反而出外和家人聚餐甚至揪牌友至家中打麻將，直到就醫才檢測出是新型冠狀病毒陽性，而接觸過的人中已有多人感染。

▲政府部門沒收這些麻將會用信封包好，由鄉里統一保管，登記封存（圖／翻攝自微博／齊魯晚報）

除了寧波之外，江蘇新增的確診個案，其中2人曾在老年活動室碰過面，而另一家無菸老年活動室，僅有巴掌大的麻將空間，卻產生了5位確診患者，一連串的交互感染，讓各地方部門決議採取了包括關停麻將室等一系列的強硬措施。

對此浙江省政府部門也派出幹部到各村里沒收麻將，只見幹部一排排整齊的「一鳥」放在桌面上進行清點，他們表示「現在是疫情防控關鍵階段，千萬不能有僥倖心理，我們依次收繳各村麻將，將村民們的麻將牌中的一條暫時收繳上來，這樣麻將不完整也就無法使用，從源頭上斷絕了聚眾打麻將的可能，這些麻將會用信封包好，由鄉里統一保管，登記封存，等疫情結束再還給他們」，據了解這次總共沒收了「462隻鳥」。