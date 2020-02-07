武漢火神山醫院「驚人菜色」曝光　病患嚇：有葷有素超豐盛

▲大陸火神山醫院供應的餐點豐盛，讓網友感到羨慕。（圖／翻攝自微博／中國新聞周刊）

記者范姜士航／綜合報導

為應付武漢肺炎病患大量增加的病床與醫療需求，大陸政府下令火速建造火神山及雷神山兩間醫。近日有住進火神山醫院的病患接受媒體採訪，並向記者介紹醫院內的生活，連病房內的膳食也同步拍攝了下來。影片經媒體曝光後，引起網友熱議，不少人直呼他們吃的也太好。

據陸媒《長江日報》報導，首批45名的武漢肺炎病患被送到火神山醫院接受治療，其中一位病患萬先生接受媒體訪問時表示，他是第一批入住患者，在2月4日先到武漢市中心醫院報到，隨即就被接駁車送到火神山醫院，火神山醫院幫每位病患都配備輪椅，頭上也有無人機監控。

▲萬先生表示對武漢火神山醫院內裝感到滿意。（圖／翻攝自微博）

萬先生提到，火神山醫院條件不錯，病房是兩人一室，包含醫療設備、電視、空氣濾淨器、廁所等所有設備一應俱全，他的伙食是透過專人專送的方式送到房門口的密封小窗領取，並不會跟醫護人員接觸，醫院一日提供三餐，菜色有魚有肉也有青菜，每餐都有提供優酪乳，頗為豐盛，他在影片中對醫護人員表示「雖然我不認識你們，可是我衷心感謝你們」。

對此大陸網友看完影片紛紛表示，「好幸運！早日康復」、「不錯，我天天都吃泡麵」、「感覺他好虚弱…咳得我心疼」、「病者肯定要吃好點才有抵抗力」、「吃的好好，祝早日康復」、「研究了火神山晚餐，我就餓了」、「比我吃的好」、「我家現在連饅頭都没有了」。