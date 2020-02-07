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蘋果第三方維修商家傳不滿　抱怨合作條款太嚴苛...考慮退出

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▲iPhone XS、XS Max拆解分析：只要進水或摔過就無法恢復原狀 。（圖／取自ifixit）

▲蘋果宣佈了一項新的「協力維修廠商提供計畫」。（圖／取自ifixit）

記者謝仁傑／綜合報導

根據THE VERGE報導，去年8月蘋果宣佈一項新的「協力維修廠商提供計畫」，將向協力廠商提供原廠零件、工具、培訓、維修手冊和診斷方案，不過，現在傳出裡頭有不少苛刻的條款。

例如蘋果對協力廠商獨立維修的「開放」有限制，條件是「維修店必須是已建立的公司，並提供可以驗證的檔案審核；同時，維修店必須在商業區內，且必須駐有蘋果認證的技術人員。」

維修店也得同意蘋果進行未經宣佈的審計和檢查，以確定維修店是否使用「禁止」的維修零件，違者可能被罰款；店家還被要求須向蘋果提供客戶資訊，姓名、電話和地址。此外，到店維修的客人也必須簽署一份確認書，確認知道自己在Apple授權商店進行維修。

與蘋果合作的維修店必須避免使用所有違禁產品，包括仿製零件和「侵犯蘋果智慧財產權的產品或服務零件」，且蘋果可以扣押任何違禁產品，若發現商店使用仿製零件的比重超過收費2%，蘋果可以對每筆交易罰款1000美元，且店家須為蘋果支付調查費用。

若維修店退出該計畫，蘋果還可以繼續調查5年。

一些維修店表示，由於條款的規定過於繁瑣，不考慮繼續參與蘋果的這項維修計畫。
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

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