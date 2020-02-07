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Apple最新iPhone 11廣告炫耀手機夜拍效果

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我們想讓你知道…不管武漢肺炎如何發展，人心如何險惡，Apple公司在這時間點推出夜拍廣告，宣傳自家iPhone 11。

特約記者洪聖壹／綜合報導

正值手機銷售淡季，Apple公司暫時關閉其在中國的實體門市，對其Q1業績來說無疑雪上加霜，就在這樣的時間點，該公司針對iPhone 11推出了一支宣傳影片，影片當中只強調一個功能，那就是「夜拍」。

從銷售數據來看，Apple公司自從推出iPhone 11系列之後，大幅推動整體業績成長，根據Strategy Analytics數據，iPhone 在 2019 年第四季出貨量約 7,000 萬部，市場份額佔整體智慧型手機18.9%，跟2018年同期成長7%。

受到武漢冠狀病毒肆虐影響，Apple公司暫時關閉中國境內所有辦公室及實體蘋果門市（Apple Store）直到2月9日，雖然保留線上銷售，實際出貨時間也是向後推遲。由於正值春節期間，Wedbush Securities認為蘋果公司在第一季度至少會少賣100萬支iPhone，但是同篇報告當中也暗示「這並不會影響其全年度銷售業績」。

即便如此，「春節停賣」對iPhone銷售還是造成一定層度的壓力，蘋果公司今天在其YouTube頻道上分享了一支新的廣告影片，廣告當中透過許多的日夜對比照片，強調了iPhone 11和iPhone 11 Pro的夜間模式拍攝功能。

Apple公司很少在自家廣告用上「比較」，不過這支30秒影片，有幾乎一半的時間都在比較有開夜間模式跟沒有開夜間模式的差異，搭配Smashing Pumpkins的歌曲《We Only Come at Night》所創造的情境，還用上去年抖音平台爆紅的「卡點」效果，算是相當用心。

不過如果仔細看照片你會發現，該公司一邊宣傳手機夜拍功能，一邊巧妙的刻意使用先前公布的夜拍攝影比賽宣傳照片，似乎提醒用戶們，如果先前(1/29前)有在Instagram 和 Twitter 上使用 #ShotoniPhone 和 #NightmodeChallenge 標籤分享照片的用戶，蘋果公司將於3月4日在Apple Newsroom、蘋果官網 及 Apple Instagram (@apple)公開獲獎作品。

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