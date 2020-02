Apple最新iPhone 11廣告炫耀手機夜拍效果

特約記者洪聖壹/綜合報導

正值手機銷售淡季,Apple公司暫時關閉其在中國的實體門市,對其Q1業績來說無疑雪上加霜,就在這樣的時間點,該公司針對iPhone 11推出了一支宣傳影片,影片當中只強調一個功能,那就是「夜拍」。

從銷售數據來看,Apple公司自從推出iPhone 11系列之後,大幅推動整體業績成長,根據Strategy Analytics數據,iPhone 在 2019 年第四季出貨量約 7,000 萬部,市場份額佔整體智慧型手機18.9%,跟2018年同期成長7%。

受到武漢冠狀病毒肆虐影響,Apple公司暫時關閉中國境內所有辦公室及實體蘋果門市(Apple Store)直到2月9日,雖然保留線上銷售,實際出貨時間也是向後推遲。由於正值春節期間,Wedbush Securities認為蘋果公司在第一季度至少會少賣100萬支iPhone,但是同篇報告當中也暗示「這並不會影響其全年度銷售業績」。

即便如此,「春節停賣」對iPhone銷售還是造成一定層度的壓力,蘋果公司今天在其YouTube頻道上分享了一支新的廣告影片,廣告當中透過許多的日夜對比照片,強調了iPhone 11和iPhone 11 Pro的夜間模式拍攝功能。

Apple公司很少在自家廣告用上「比較」,不過這支30秒影片,有幾乎一半的時間都在比較有開夜間模式跟沒有開夜間模式的差異,搭配Smashing Pumpkins的歌曲《We Only Come at Night》所創造的情境,還用上去年抖音平台爆紅的「卡點」效果,算是相當用心。

不過如果仔細看照片你會發現,該公司一邊宣傳手機夜拍功能,一邊巧妙的刻意使用先前公布的夜拍攝影比賽宣傳照片,似乎提醒用戶們,如果先前(1/29前)有在Instagram 和 Twitter 上使用 #ShotoniPhone 和 #NightmodeChallenge 標籤分享照片的用戶,蘋果公司將於3月4日在Apple Newsroom、蘋果官網 及 Apple Instagram (@apple)公開獲獎作品。