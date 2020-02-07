和中央唱反調！韓國瑜上客運視察防疫　下秒捧聞消毒水：我建議市民全戴口罩



▲韓國瑜視察客運聞消毒水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜7日前往高雄市漢程客運，對於公共運輸業防疫工作做了解，過程中還上到客運，了解司機們出車前後的SOP程序，確保讓市民搭乘安心，不過客運人員正在擦拭消毒時，韓國瑜先拉下口罩聞了聞消毒水，接著又低頭第二次，並且撈了水桶的水起來聞。

▲韓國瑜上客運了解防疫工作 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜7日視察漢程客運，還特別上客運了解出車前後的SOP程序，就當客運人員在使用消毒水擦拭時，韓國瑜還先問了一旁官員消毒用具是否為標準配備，接著他拉下口罩，先低頭聞了聞桶子裡頭的消毒水，緊接著工作人員解釋消毒水的調配方法時，他又低頭第二次，並且用手撈了水桶的水又聞了一次。

▲韓國瑜表示自己為指揮官，應以身作則戴口罩。（圖／記者翁進忠攝）

事後媒體詢問「開學後是否強制小學生戴口罩？」、「為何口罩一直滑落？」聽到關鍵口罩兩字，韓國瑜特別停下腳步，他說「高雄是唯一一級防護城市，我是一級指揮官，假設我不戴口罩，外面又說你這一級防護的指揮官自己都不戴口罩怎麼辦，反面也可以講，但我覺得我們起碼做一個示範，戴口罩、勤洗手、量體溫，最基本的。」

他補充「如果三、四月份照日本專家會大爆發，等於現在都還沒到最熱點，還是建議我們全都戴口罩，這是我建議給市民朋友的。」



這是韓國瑜公開視察場合第二次捧水起來聞，上一次是在下水道視察時捧水聞。

時間對我們來說完全沒用！

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