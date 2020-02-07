罷韓二階連署書破17萬！離門檻23萬只差6萬　罷韓四君子：下週達標



▲罷韓團體宣布連署書達17萬8677份。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓行動如火如荼展開中！罷韓團體罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師與台灣基進新聞部副主任張博洋共同舉辦記者會，宣布截至2月6日為止，連署書累計已達17萬8677份，藏有「一起罷落去」的意思，更控訴選委會在回函就花了7天，拖慢罷韓二階的速度。

▲罷韓團體控選委會刻意拖時間 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓第二階段連署設立目標希望在二月底前獲得30萬人連署，光復高雄罷韓總部估算至2月6日為止，累計已達17萬8677份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮更表示數字中藏有「一起罷落去」的意思；另提到1月30日就對高市選委會發出公文，詢問有關格式、制度的疑慮，但高市選委會到2月6日才回覆，表示「割草版二階連署書」特殊格式不被承認。陳冠榮認為，每天都很重要，高市選委會一個禮拜後才回應，涉嫌瀆職，也讓罷韓行動損失了7天時間。

陳冠榮認為選委會罷免是簡單的是非題，但在高市選委會不斷擴權、解釋之下，罷免連署卻淪為複雜的作文題，根本是「人肉實名制」，呼籲選委會讓連署書回歸是與不是，也不要再刁難市民，成為「字音、字形」的高手。

▲選委會回覆相關問題。（圖／記者洪靖宜翻攝）

有關公民割草行動在連署書格式的下方，出現公民割草行動的黑色壓條，被選委會認為不合資格。公民割草行動發言人李醫師表示，因為溝通有落差，造成第一版連署書不符合，也馬上就修正。經統計不合選委會標準的連署書有3800份，會整理用附回郵信封的方式，寄給原先的連署人，請他們再站出來一次，再展現公民權。

對於連署書數量，罷韓團體也相當有信心，要拚下週過門檻23萬，但還是一定要拼到超過30萬份，才算保險。

時間對我們來說完全沒用！