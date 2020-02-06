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好狠！高雄男大生持「化骨水」噴死8旬翁　遭法官延押2個月

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▲▼恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死。（圖／翻攝林生臉書）

▲林姓男大生遭法院裁定延押。（圖／翻攝林男臉書）

記者洪正達／高雄報導

高雄林姓男大生2017年時因不滿傅姓老翁占用練舞場地，先將對方推倒害頭部受傷後，隔日又持化骨水回頭向傅翁潑灑，導致對方上半身冒出陣陣白煙，忍痛走向100公尺遠求救後便不支倒地，緊急送醫後仍然傷重不治，後續遭殺人罪起訴，經移審高雄地院後被裁定羈押，直到羈押期滿後，法官又現林男具傷人傾向及輕生念頭，認為他有再犯之虞，裁定延押2個月。

據了解，林男（18歲）前年7月要前往文化中心練舞，卻因場地使用問題與傅姓老翁（80歲）起口角，林盛怒之下對方推倒撞頭，所幸傅當時無大礙，也並未對林男提告，不過警方仍依社會秩序維護法裁罰3000元，林事後收到判決書後心有不甘，前往化工行購買氫氟酸等化學物品，當時店家詢問用途，林男僅簡單說「學校做實驗」，並當場用手機查詢出學校統編取信店家，林男隔天拿著俗稱「化骨水」的氫氟液體向老翁理論，直到雙方起爭執後，憤怒的林男拿起化骨水潑灑，造成傅翁頭、臉、頸、胸被灼傷而冒出白煙。

▲氫氟酸,化骨水職災。（圖／台北榮總職業傷病防治中心提供）

▲化骨水職災。（圖／台北榮總職業傷病防治中心提供）

傅翁被灼傷後，通苦的走向100公尺外的人行道求救，但不久後便倒地，雖路人發現趕緊通報救護車送醫，但傅翁仍然傷重不治，林男在警方偵訊時供稱只是想嚇嚇對方，沒想到竟造成對方死亡，並無故意殺人，不過檢察官複訊後將他依殺人罪起訴，案經地院審理後將他羈押，直到羈押期滿後再次開庭，但法官又發現他有傷人及輕生念頭，且思考相當負面，認為他有范同一案件可能，裁定他延押2個月。

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