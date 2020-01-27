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為10萬賭債持番刀殺死女組頭　老翁判刑15年定讞

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▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲桃園老翁因10多萬賭債，殺死女組頭。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市陳姓老翁，因經常簽注六合彩積欠金姓女組頭10多萬元，2018年9月間女組頭前來討債，雙方發生口角衝突。老翁拿出預藏的番刀砍死女組頭後，企圖逃逸，但遭目擊的路人駕車撞倒，逮捕收押。最高法院審理後，維持一二審見解，將老翁判刑15年定讞。

判決指出，70歲的陳姓老翁從2014年6月間，就開始向金姓女組頭下注簽賭六合彩，但十賭九輸，幾年下來讓他積欠女組頭10多萬元的賭資。案發當天晚間，女組頭約老翁在觀音區民族路一處停車場旁碰面，女組頭一見面就向老翁討債，老翁不滿，雙方發生口角。

女組頭這時拿出黑色橡膠槌朝在後座之老翁揮打，老翁為閃避攻擊而慌忙下車，女組頭也因此下車，並未有進一步攻擊動作。但老翁心有不甘，揮拳毆打女組頭，最後越打越氣，竟拿出預藏在背包中的番刀，揮砍女組頭。女組頭求饒，並逃到對向車道，打電話求救。但老翁怒氣未消，持續追砍女組頭的頭臉。路人大聲喝止，老翁轉身逃逸，路人則駕車跟上，為防止老翁逃逸，自後方撞倒老翁，並逮捕老翁等候員警到場。老翁被捕後遭收押，檢方依照殺人罪提起公訴。

法院審理時，老翁坦承不諱，法院均認定他有罪，一二審法院都判處他有期徒刑15年。其中二審高等法院指出，老翁未能理性處理與女組頭間之債務糾紛，竟於徒手毆打後，再持刀向女組頭揮砍多次，女組頭因而死亡，其侵害法益之情節甚鉅，並造成家屬無限傷痛，應予非難；另外考量他犯後未對被害人家屬為任何賠償，被害人家屬對老翁的行為及犯後態度均難以諒解，因此二審仍判處有期徒刑15年、褫奪公權8年。

全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。此外老翁還對駕車撞倒他的路人提出傷害告訴，檢方偵辦後，認為路人的行為乃是對現行犯的逮捕行為，任何人均可為之，並為《刑事訴訴法》明文規定的行為，故路人的駕車撞倒逮捕行為，屬於刑法中的「依法令之行為，不罰」，故作出不起訴處分。
 

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