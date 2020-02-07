當鋪跨年夜被瘋狂掃射51槍　檢方依殺人未遂起訴凶嫌

▲彰化秀水鄉1間當鋪2019年跨年夜被槍掃射51槍。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉1間當鋪於2019年跨年夜被開槍掃射51發，隨著主嫌陳志明於去年8月間在警匪對峙中被捕落網後，真相終於大白，陳男向檢警辯稱，他在2012年間任職小吃店時，被當鋪莊姓闆檢舉違建，還要賒欠費用，因此懷恨在心，槍擊51發子彈只是要恐嚇他，並沒有要殺他，彰化地檢今天偵查終結，陳男被依殺人未遂罪嫌起訴。

這起駭人的社會案件，震驚民風純樸的秀水鄉，去年1月1日凌晨，秀水鄉安溪村1家當舖，遭到嘉義陳姓犯嫌用槍瘋狂掃射51槍，殃及隔壁2戶豪宅，鐵門、牆壁都是彈痕，連水泥柱也有有明顯槍擊痕，所幸人沒在裡面，警方當時組成專案小組，調閱相關監視器以車追人。

▲當鋪外都是彈痕。（翻攝圖／ETtoday資料照）

而當鋪莊姓老闆在警訊時則說，他從未檢舉陳男任職的小吃店，認為陳男開槍的動機不單純， 況且當鋪的店面1樓同時也提供給妻舅住宿、子彈穿透窗戶射到後方的廚房，還好事發當時子女跟妻子都沒有在現場，否則會被射擊身亡。

陳志明，是前秀水鄉代會副主席楊憲龍手下，被彰化警方列為治平對象，2013年楊、陳持槍掃射彰化市一處民宅導致3人中槍受傷，一審被依殺人未遂罪判刑，分別遭判處13年6個月及13年有期徒刑；楊憲隆目前已入監服刑，陳則遭檢警通緝。

▲當鋪鐵門都是彈孔。（翻攝圖／ETtoday資料照）

擁有強大火力的陳志明，因為犯案被通緝四處藏匿，躲避警方的追捕，就在2019年8月30日，涉嫌槍擊、殺人的通緝犯陳志明與嘉義警方對峙5小時，還不斷由3樓住處投擲爆裂物品，煙高三層樓佈滿整條街道，最後棄械投降，現場起出短槍11支(含彈匣)、長槍2支（含彈夾）、子彈共537顆、爆裂物8個、彈夾 47個、防彈衣1件等，陳志明經檢察官訊問後，8月31日也已經另案發交執行。

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