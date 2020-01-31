「不想再逃了」失聯移工春節倍思親　除夕投案盼返鄉：這才是最好生日禮物

▲謝姓逃逸移工感謝警方，讓他可以放下心中大石，返鄉與妻兒團圓。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

每到過年讓人更思親，越南籍陳姓逃逸移工因四處打零工，自知遲早會被查到，除夕凌晨又是他生日，在東協廣場看到臨檢中的員警主動上前投案，希望能回家過年與家人團圓，也稱是給自己「最好的生日禮物」。

位於台中火車站附近的東協廣場，目前是中部外籍移工休假時最大休閒娛樂的首選處，也成為許多民眾體驗異國風情的好去處。第一警分局有鑑於此，每周都規畫臨檢、巡邏、守望等勤務，除維護現場治安，更以查緝毒品及逃逸移工為優先，108年度創下有史以來最佳取締成果。今年春節期間，一分局也先後查獲10名外籍逃逸移工，其中越南籍有7人，均為男性；印尼及有3人，2男1女。

警方1月24日凌晨前往東協廣場臨檢勤務，大批員警到場整隊時，突然一名陳姓越南籍移工就主動走向警方，自稱是失聯移工，員警一查果然不假。

陳男告知警方，他每次看到警方臨檢都四處躲藏，很害怕被抓到。今天是農曆除夕，是家人團圓的日子，也是他的生日，他決定為了家人主動投案，希望能回家過年，也當作是送給自己最好的生日禮物。

▲謝男離開時還向警方微笑揮手致意。（圖／記者李忠憲翻攝）

另外，28日大年初四晚間，繼中派出所警員葉柏逸在東協廣場執勤時看到一名男子神色慌張，盤查後確認是越南籍謝姓逃逸移工，謝男竟主動講出「希望警方幫忙！」

原來，謝男原在一家工廠服務，後來因為無法多賺加班費才會逃離，想靠自己打零工賺多一點錢。豈知，他離開後的收入更不穩定，來台已3年的他十分想念越南的妻小，內心一直想著要怎麼回越南。如今，謝男終於可以放下心中大石頭，離開派出所時還笑著跟員警揮手帶別，感謝他的協助，讓他可以一圓家人團圓夢。

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