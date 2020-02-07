武漢肺炎「考驗還沒開始」　柯文哲：應變醫院、隔離場所已備好

▲柯文哲出席北市108學年度第2學期國小校長會議。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，儘管沒有在大陸、武漢以外的國家或城市出現大規模感染，但有專家分析，疫情的高峰期還沒到，各國仍需謹慎因應。台北市長柯文哲7日表示，「比較正確說法是疫情還沒開始，事實上真的我們要接受考驗是出現社區感染，那才是考驗，現在考驗都還沒開始」。

柯文哲說，目前每天早上還是有開會進行政策指示，指示完後，10點有專案小組會議，「有啦，都在準備，包括應變醫院、隔離場所，都有在準備」。

至於鑽石公主號郵輪再爆出41例確診感染武漢肺炎病毒，由於其停靠基隆港，旅行社規劃的行程地點多在北部地區，新北市、基隆市已先一步針對可能到訪的地點進行消毒，台北市部分擇定調不貿然進行消毒，一切待中央指示。

媒體問到，市府是否有掌握到鑽石公主號郵輪的行程？柯文哲說，行程好像是中央管制的，到現在為止中央也沒有給市府資料到底去過哪裡，「不過我們還是按照常見的觀光場地，該消毒去消毒，特別是我們燈節要開始的地方都有先消毒」。

媒體追問，目前不會針對所到之處全面消毒？柯文哲說，政治上還是務實，「我們要知道的是他去過哪些地方、有哪些人是暴露，這對我來講更重要，1月30日進來今天已經2月7日，所以還是做實事比較重要」。

至於新北市長侯友宜堅持消毒做法才能安民眾的心？柯文哲想了想說，「對啦，安民眾的心」，但他表示，對他來講，比較想要知道的是「他經過哪些路段、接觸哪些人」，公衛上的掌握比較重要。

