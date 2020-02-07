LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，台灣截至目前已有16例確診案例，不過對照其他國家，台灣防疫工作已是有目共睹。總統蔡英文7日上午9時20分，前往中醫防疫中心視察，特別慰問第一線的防疫人員，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

蔡英文7日上午前往指揮中心，慰勉現場辛苦的一線防疫人員。她預計早上9點20分到場，慰勉現場同仁後，也將發表相關談話，並接受媒體採訪回應國人關心的議題，其中可能談及國內口罩爭議，以及滯留中國武漢的台灣人，接下來撤僑的相關工作等議題。

其實，在國內口罩議題上，蔡英文5日就親自到台灣最大的口罩生產廠「台灣康匠」，關心口罩生產的狀況，也聽聽第一線廠商的意見。她也再次呼籲，把口罩留給需要的人，像是生病的民眾，或第一線的醫療和防疫人員，大家一條心，台灣的防疫就會成功。

蔡英文表示，這幾天她指示國軍要投入防疫的行列，在部分的後備、現役軍人加入口罩的生產線後，現在台灣康匠一天三班，24小時生產的產量，已經從60幾萬片提升為90幾萬片，將近是全台灣生產總量的四分之一。

蔡英文說，身為總統，她要向現場的每一位說聲謝謝，感謝大家在這次的防疫中扮演非常關鍵的角色，在台灣遇到挑戰的時候，挺身而出跟政府一起來努力。蔡英文強調，還是要繼續努力，政府提供了很多資源，讓新的機器跟設備可以到位，也會有更多人員的投入，提高台灣製造的產量，改善口罩的供給量，請大家放心。

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）