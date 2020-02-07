　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，台灣截至目前已有16例確診案例，不過對照其他國家，台灣防疫工作已是有目共睹。總統蔡英文7日上午9時20分，前往中醫防疫中心視察，特別慰問第一線的防疫人員，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

蔡英文7日上午前往指揮中心，慰勉現場辛苦的一線防疫人員。她預計早上9點20分到場，慰勉現場同仁後，也將發表相關談話，並接受媒體採訪回應國人關心的議題，其中可能談及國內口罩爭議，以及滯留中國武漢的台灣人，接下來撤僑的相關工作等議題。

其實，在國內口罩議題上，蔡英文5日就親自到台灣最大的口罩生產廠「台灣康匠」，關心口罩生產的狀況，也聽聽第一線廠商的意見。她也再次呼籲，把口罩留給需要的人，像是生病的民眾，或第一線的醫療和防疫人員，大家一條心，台灣的防疫就會成功。

蔡英文表示，這幾天她指示國軍要投入防疫的行列，在部分的後備、現役軍人加入口罩的生產線後，現在台灣康匠一天三班，24小時生產的產量，已經從60幾萬片提升為90幾萬片，將近是全台灣生產總量的四分之一。

蔡英文說，身為總統，她要向現場的每一位說聲謝謝，感謝大家在這次的防疫中扮演非常關鍵的角色，在台灣遇到挑戰的時候，挺身而出跟政府一起來努力。蔡英文強調，還是要繼續努力，政府提供了很多資源，讓新的機器跟設備可以到位，也會有更多人員的投入，提高台灣製造的產量，改善口罩的供給量，請大家放心。

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
日產量400萬片…台灣「口罩量不夠」　董座曝關鍵原因
快訊／日郵輪增41確診包含1台女　共61人感染武漢肺炎
一天就好轉！台人研發「瑞德西韋」抗武漢肺炎…陳時中證實會來台
快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、7
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

武漢包機247人名單僅50多人「符合原資格」　陳亭妃查到傻眼

藍議員「一個口罩用3天」讚政府防疫做得好　勸在野黨別添亂

賴清德美國祈禱早餐會與川普同場　白宮到國務院「全開綠燈」

火大！張雅琴怒嗆隔離台商　「該什麼該？要不要回去吃蝙蝠？」

武漢台商搭機返台！首批名單被罵爆　陸委會：陸配也是我們的家人

台大教授林火旺：我最氣蘇貞昌！沒搞清楚「檢疫」跟「防疫」的區別

有需要才戴！柯文哲坐辦公室也不戴口罩　對台灣抗武漢肺炎有信心

大罵陳時中落淚　趙少康：將軍怎麼能哭？一哭大家就緊張了！

新北居家檢疫夫婦落跑金門　衛生局重罰30萬加強實地訪查

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

武漢包機247人名單僅50多人「符合原資格」　陳亭妃查到傻眼

藍議員「一個口罩用3天」讚政府防疫做得好　勸在野黨別添亂

賴清德美國祈禱早餐會與川普同場　白宮到國務院「全開綠燈」

火大！張雅琴怒嗆隔離台商　「該什麼該？要不要回去吃蝙蝠？」

武漢台商搭機返台！首批名單被罵爆　陸委會：陸配也是我們的家人

台大教授林火旺：我最氣蘇貞昌！沒搞清楚「檢疫」跟「防疫」的區別

有需要才戴！柯文哲坐辦公室也不戴口罩　對台灣抗武漢肺炎有信心

大罵陳時中落淚　趙少康：將軍怎麼能哭？一哭大家就緊張了！

新北居家檢疫夫婦落跑金門　衛生局重罰30萬加強實地訪查

吃大蒜、狂漱口能抗武漢肺炎？網傳「7大抗毒偏方」一次破解

網路狂傳「醫院封院」假消息！民眾一見嚇傻　屏檢急查逮4網友

新台幣開盤貶值6.8分　以30.15元兌1美元開出

眼鏡阿姨「一次戴7個口罩」！　《大學生》班底怒罵：醫生護士都快沒口罩了

台股下跌逾百點！不受美股創高激勵　台股早盤跌破11700點

日媒爆料Honda新世代HR-V改款細節　空間更大還有173匹渦輪引擎

碰！漁船出海作業擦撞翻覆人員落海 海巡緊急救援安置

LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成

開學延後！國中會考範圍首度縮減　國文第6冊考1至7課、英文考1200單字

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

政治熱門新聞

主播怒嗆隔離台商　「要不要回去吃蝙蝠？」

台商搭機返台名單被罵　陸委會：陸配是家人

陳時中鏡頭前落淚！趙少康開罵了

藍議員讚防疫做得好　勸在野黨別添亂

徐正文又整理「405人」　血友病童不在名單

台大教授氣蘇貞昌　沒搞清楚「檢疫」跟「防疫」

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

賴清德美國祈禱早餐會與川普同場

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

陳亭妃：武漢包機僅50多人符合資格

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

柯文哲坐辦公室也不戴口罩　對台灣抗武漢肺炎有信心

議員黃健豪：徐正文欠社會一個交代

更多熱門

相關新聞

陳亭妃：武漢包機僅50多人符合資格

陳亭妃：武漢包機僅50多人符合資格

首批武漢包機247人返台名單爭議再爆，民進黨立委陳亭妃表示，向陸委會了解過後，機上竟然只有50、60個人是當初提供給武漢台辦的優先名單，「傻眼至極！真的太誇張了！」

學者：「武漢肺炎」可能改名

學者：「武漢肺炎」可能改名

即／確診破30000人！　武漢肺炎陸增3143例、73死

即／確診破30000人！　武漢肺炎陸增3143例、73死

鍾南山談病毒特效藥：需倫理審查

鍾南山談病毒特效藥：需倫理審查

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

關鍵字：

蔡英文武漢肺炎肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

更多

最夯影音

更多
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面