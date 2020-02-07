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請喪假傳「遺體照」當證明　員工：現在沒東西可以給

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喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲女網友表示，同事因家人過世而請喪假。（圖／達志影像／示意圖）

記者郭卉寧／綜合報導

當親人過世時，許多人都會選擇停下手邊工作，向公司請喪假來專心處理。一名網友表示，同事最近因家人過世而請喪假，但依公司規定須提供訃聞等物證明，沒想到對方卻直接拍下「靈堂」及「遺體」的照片，讓他相當無語，網友見狀也感到不可思議，「這會嚇歪吧！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》無奈地說，公司有一位同事從1月17日開始請假，但由於家中有人過世的緣故，而提出想要一路請到本月17日的要求，不過依照公司規定，請喪假須提供證明，因此他便要求對方提供訃聞或死亡證明等，不料對方的行為卻讓他大開眼界。

請繼續往下閱讀...

▲▼請喪假傳遺體照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友請同事提供證明，對方卻傳「靈堂」及「遺體」照給他。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO請同事提供證明後不久，對方就用通訊軟體傳來數張照片，並表示「我只能先傳照片給你看，因為我手頭上現在沒有東西可以給您！不好意思」，但他仔細一看，發現對方提供的竟是「靈堂照」及「遺體照」，讓他當場傻眼說，「這是我遇過最無語的人！」

貼文曝光後，該名同事的奇特行徑，也引來許多網友討論，「很直接的證明」、「這看到會嚇歪吧」、「第一次沒經驗…但給遺體照真的不恰當，怕有些人會非常介意」、「訃聞其實服喪期間就會印好，快則當天慢則隔天，只能說這位太可愛了，這真的讓人頭上三條線」；但也有人替對方緩頰，「可能她覺得是自己家人跟生前一樣所以覺得沒什麼吧…可能沒有想那麼多啦」。

▼這個奇特行為，引來網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼請喪假傳遺體照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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