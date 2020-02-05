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「老公油門一拜」衝高速公路　員工妹笑：1周2妻借電話！正宮氣站路邊…慘了

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▲▼「老公油門一拜」衝高速公路　員工妹笑：1周2妻借電話！正宮慘丟包路邊氣炸（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲老婆慘丟包，癡癡望著遠方！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「到底為什麼要把老婆丟包啦？」一名加油站妹子驚呼，一周內碰到2次人妻落單的故事，紛紛衝到站內借電話，要打給記憶力嚴重退化的豬隊友，爆笑經歷曝光後，不少人妻怨念深重直呼，遇過+1，才轉個身而已，老公早已開著愛車消失得無影無蹤。

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享工作日常，擔任加油站員的她透露，「誰家的老婆望在加油站，沒帶走呀？」原來曾有天兵隊友加完油後，「油門一拜（意思為：油門吹到底），直接上高速」，只顧著跟小老婆跑了，完全忘了正宮的存在。

請繼續往下閱讀...

更爆笑的是，「記憶衰退」的豬隊友竟不只一位，「是一個禮拜內，有兩個老婆被忘記載走！」原PO傳訊給友人分享，「我剛在找便當電話，又一個老婆丟在這邊的，找我，要我打電話給她老公」，友人噴笑回應，「最近很多老公都得了失憶症是不是？」

照片可見，一名穿著黑衣黑褲、戴黑口罩的人妻站在對街，無奈望著遠方，癡癡等著豬隊友折返。大批網友笑到母湯回應「請支持領養不棄養」、「這是故意的，還是無意的」、「其實是惡意遺棄（？）」、「如果是打給我，我不認識的電話號碼都不接的」、「回家後，老婆就會忘記老公還在外面，然後就把門鎖死了」、「我以前在加油站打工也遇過，老婆還沒上車，老公油門一催，華麗的左轉就出去了」。

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▲▼「老公油門一拜」衝高速公路　員工妹笑：1周2妻借電話！正宮慘丟包路邊氣炸（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲▼「老公油門一拜」衝高速公路　員工妹笑：1周2妻借電話！正宮慘丟包路邊氣炸（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友笑虧，老公回家慘了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

慘被丟包的經歷，意外釣出一堆人妻討拍，「說真的…我也被丟過，之前下車買鹹水雞，鹹水雞要等，所以先買飲料放到車上後座，然後再去等鹹水雞，雞買好，我老公也不見了」、「我是被先生丟包在7-11，我只是先讓孩子上車，轉頭要去拿先生的咖啡，出來車子就不見了，先生到家才發現，我沒上車，（10分鐘的路程）」、「嗯，真人真事，我之前學長把老婆丟在休息站，跟小孩開車走了，最後買了名牌包賠罪」。

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