英國民保健署「繁體中文宣導防疫」　網吵翻：要用簡體！

▲英國國民保健署選擇繁體中文宣導防疫。（圖／翻攝自NHS臉書）



記者丁維瑀／綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情已蔓延到至少26國，各國也製作防疫文宣，避免狀況進一步惡化。英國國民保健署（NHS）透過臉書貼出中英文版的影片，不過使用的是繁體中文，引來部分網友要求「應該製作簡體中文的版本」，還有網友形容這是「完全沒有意義的廣告」。

NHS發布繁體中文的影片中呼籲，由於細菌可以在一些表面存活數小時，民眾務必隨身攜帶紙巾，咳嗽或打噴嚏時用紙巾包住，另外，也要用肥皂或是消毒液清潔雙手，最後提醒「如果您在過去14日內從中國返回國內（英國），請遵守特別為回國旅客提供的具體建議。」然而，多數網友討論的不是影片內容，而是針對繁體中文表達心聲。

有網友認為，製作簡體中文的影片會是更好的選擇，可以更有效傳遞訊息給中國的民眾，「你應該在微信與微博宣傳，這就是他們（中國民眾）的whatsapp與臉書，是他們主要的社交來源，而不是臉書與IG。」也有網友指出，這樣的宣傳手法完全沒有意義，「使用繁體中文只會觸及中國大陸以外的人。所以這則廣告最好一開始以英文呈現，每個社區都容易受到病毒的影響。」

還有網友直言，NHS應該使用簡體中文，因為來自中國的民眾不能辨別繁體中文。然而，下方就有人反駁，他來自中國，閱讀繁體中文並沒有困難，「如果你無法閱讀，那是你的問題。」