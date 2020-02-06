台灣首例武漢肺炎女台商痊癒！蘇貞昌讚陳時中領導有方

▲蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）



記者呂欣玫／綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案已痊癒，對此，行政院長蘇貞昌表示，這都有賴衛生福利部陳時中部長領導有方、防疫團隊不眠不休的努力，才能替全體國民嚴格把關。

中央流行疫情指揮中心6日宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案的女台商，臨床症狀改善、三次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院，並建議後續居家自主管理、定期回診、有症狀通知醫院。個案於今日對第一線防疫人員及護理人員表達感謝。

對此，蘇貞昌表示，截至目前，武漢肺炎在台灣沒有出現社區感染，現有的13例確診病例狀況穩定，特別是台灣第一例病例也康復、即將出院，這些都是好消息、都有賴陳時中領導有方、防疫團隊不眠不休的努力，才能替全體國民嚴格把關。

蘇貞昌說，他也看到許多國人同胞主動串聯，要把口罩留給真正有需要的人。日夜輪班生產口罩的廠商、義務支援生產的國軍同袍、星夜兼程把口罩送到民眾手中的郵差跟藥師，這些人堅守第一線崗位，重責當前沒有二話，一起為台灣盡心盡力。

蘇貞昌強調，特別在疫情嚴峻的此刻，他要感謝這麼多國人同胞，表現台灣人的善良溫暖、彼此關懷。政府以守住兩千三百萬國人健康為目標，會繼續帶領國家，度過難關。

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