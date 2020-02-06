深夜闖紅燈！警目擊全程「截圖行車紀錄器」開罰…高雄男收2紅單氣炸申訴

▲▼高雄一名男子違規，警方截圖行車紀錄器畫面開罰。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達、戴若涵／高雄報導

高雄市美濃區一名劉姓男子2019年9月某日深夜行經旗山區旗屏一路往國道10號方向，過程中除了任意變換車道，還闖紅燈，這場景全被後方警車的行車紀錄器給錄下，事後警方截圖開單，2張罰單總計3600元。劉男收到紅單氣炸，認為警方此舉如同檢舉魔人。對此，警局回應了。

回顧事發經過，2019年9月22日深夜11時16分，劉男開車行駛於旗山區旗屏一路往國道10號，此時，旗尾派出所員警正在執行巡邏勤務，見到劉男沒打方向燈隨意變換車道又闖紅燈，在勤務結束後，擷取巡邏車的行車紀錄器畫面作為佐證，並開出2張紅單，包括未依規定變換車道罰鍰900元，闖紅燈罰鍰2700元。

事後引發劉男不滿，他認為，警方應攔停告發，或使用固定式科學儀器告發，而非截圖行車紀錄器，向高雄市交通裁決中心申訴，但遭駁回。

對此，旗山分局回應，當時為深夜時段，該路口往來車輛車速快，執勤員警基於安全考量，不宜當場攔停告發，因此於勤務結束後擷取巡邏車行車紀錄器畫面作為佐證，並依據《道路交通管理處罰條例》第7條之2等相關逕行舉發規定告發交通違規事實。

分局表示，民眾若對遭開罰內容有疑慮，向交通裁決中心申訴後，對結果仍無法接受時，仍可向地方法院提出訴訟，並由法院進行最後裁決，以維護當事人權益。

▲▼劉男事後不滿申訴遭駁回。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

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