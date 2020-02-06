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機車加裝6顆藍色LED燈罰900　法官判免罰：不影響安全

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▲▼機車加裝藍色LED燈。（圖／民眾提供）

▲林姓男子因機車車尾下方貼了6顆小藍燈，挨罰9百元，他不服提行政訴訟。（示意圖，與本案無關／民眾提供）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄林姓男子日前行經三民區一路口時遭警攔查，停車後，警察見林男機車車尾燈下方貼了6顆藍色小燈，便以「擅自變更原規格設備」為由向他開罰900元，林男不服提訴訟。高雄地院審理時認為，林男機車加貼的藍色小燈並不至於造成用路人眼睛刺眼，判林男免罰。仍可上訴。

▲▼臨檢、路檢、攔檢。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲高雄林姓男子日前行經三民區一路口遭警攔查，他因機車車尾下方貼了6顆小藍燈，挨罰9百元。（示意圖／記者孫于珊翻攝）

林男2019年4月10日晚上7點20分許在高雄明誠路、河堤路口遭警攔查，林男停車後，警方先是要求他發動機車打方向燈，接著便指著他機車車尾下方的6顆小藍燈說，「這個是貼的，是違規」，另外再指出林男車頭下方隱約發出的藍光也不合規定，為此對林男開出900元罰單。

林男覺得自己相當無辜，提起行政訴訟，法庭上他主張自己機車的車燈沒有改變，只是增加藍色小燈，並沒有危害行車安全，又該車已在檢測中心做過基本安全檢測，符合規定，認為警察不應單憑個人認知就對他開罰。

開罰的高雄市政府交通局則說，按照道路交通規定，機車要申領牌照檢驗，燈光要符合附特定規範，當中並沒有機車可以使用藍色燈光規定，又特種車輛為了勤務所需使用藍色燈光，林男的機車變更燈色容易造成其他用路人造成混淆，另一般駕駛人不習慣藍色燈光，也容易造成行車事故發生。

高雄地院審理時，法官勘驗林男機車，發現林男並未改變機車車尾燈，只是多貼上6顆藍色LED燈，交通法規為「燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復者，或其他設備擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全者」，法官認為加裝LED燈，並不至於造成用路人因反射致眼睛感到刺眼，甚至影響行車安全，審結，判林男勝訴，免罰錢。仍可上訴。

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