澎湖縣提供免費消毒液！日產量達「8萬公升」　民眾1週可領1L

▲澎湖縣縣長賴峰偉6日下午於臉書公布，即日起將提供免費消毒液，每人每周可領1公升。（圖／翻攝賴峰偉臉書）

記者徐愷昕／澎湖報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如藥用酒精、消毒噴液也搶翻天，大批民眾紛紛跑至藥局、美妝店排隊搶購酒精，但都撲空。澎湖縣長賴峰偉6日下午於臉書公布，「即日起，澎湖縣農漁局水產種苗繁殖場將免費提供本縣各級機關學校、民眾索取消毒液」，每人每週可以領1公升，此舉一出獲市民大大稱讚。

目前市面藥用酒精、消毒噴液嚴重缺貨，但澎湖縣政府卻表示，6日開始農漁局將提供的免費消毒液供縣民領取，每人每週限領1公升，需自備非金屬製容器來盛裝，另如果是機關學校、醫療院所等防疫重點場域則不限制領取數量。

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▲澎湖縣提供的免費消毒液是以水、食鹽電解製成，並非化學劑，預計每日可產量為8萬公升。（圖／翻攝澎湖縣長賴峰偉臉書）

賴峰偉強調，此批消毒液是以水、食鹽電解製成，並非化學劑，預計每日產量可達8萬公升，以每人領取1公升計算，將可提供8萬人次，產量充足，在此呼籲民眾不必恐慌，另外，因消毒液有效期限為7天，建議民眾盡可能當周使用完畢。

最後賴峰偉再提醒縣民，如有需要都可以前往水產種苗繁殖場領取，該消毒液不僅殺菌力強安全性也高，不論電梯按鈕、門把、樓梯扶手、櫃檯桌椅、浴廁及鍵盤滑鼠等公用器具都可使用，另也可用於手部清潔，但不建議用於食物及食品器皿。

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