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快訊／澎湖2女返鄉「初一發高燒」！三總送入負壓隔離病房

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記者柯沛辰／綜合報導

澎湖2名女子日前赴大陸旅遊，25日晚間出現咳嗽、發燒症狀，自行到澎湖醫院及三總澎湖分院求診。稍早院方雙雙通報疑似武漢肺炎病例，目前均已採集檢體，將2人及相關接觸者收治負壓隔離病房。

▲▼快訊／澎湖2女返鄉「初一發高燒」！三總送入負壓隔離病房。（圖／翻攝自臉書／縣長賴峰偉）

▲縣長賴峰偉證實，澎湖疑似出現2起武漢肺炎病例。（圖／翻攝自臉書／縣長賴峰偉）

澎湖縣長賴峰偉25日深夜在臉書證實，部立澎湖醫院、三總澎湖分院各通報1例疑似武漢肺炎病例，前者為11歲女童（98年次），今年1月11日至18日曾赴蘇州旅遊，25日出現咳嗽、發燒38.7度；後者為38歲女性，日前曾到上海，21日返鄉過年，現在也出現咳嗽、發燒症狀。

三總澎湖分院謹慎起見，目前已將女童、女子及其先生、孩子一併收治負壓隔離病房，也採集4人檢體，待26日一早送至台北檢驗。衛生局表示，目前2例都是發燒入住醫院，是否罹患武漢肺炎，尚待進一步檢驗，會持續追蹤家屬狀況；至於女童雙親是否需要隔離，還在研判中。

賴峰偉表示，已指示衛生局提高疫情監控，也呼籲鄉親這段期間避免前往中國大陸，如果自武漢或鄰近地區入境、14天內出現相關症狀者，應盡速就醫，主動告知旅遊史、接觸史，否則隱匿或未據實以報，將依傳染病防治法處1萬元以上15萬元以下罰鍰。

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