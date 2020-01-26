澎湖傳疑似武漢肺炎「4人負壓病房隔離」　賴峰偉：今早檢體送台北

記者陳俊宏／綜合報導

澎湖縣長賴峰偉25日深夜表示，部立澎湖醫院、三總澎湖分院通報各有1例疑似武漢肺炎病例 ，三總澎湖分院謹慎起見，已將98年次女性、38歲女性及其先生、小孩一併收治負壓隔離病房，並採集4名個案檢體，今天（26日）一早送至台北檢驗。他也說，武漢肺炎疫情後續由疾管署統一說明。

▲賴峰偉提醒民眾戴口罩、勤洗手。（圖／翻攝賴峰偉臉書）

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賴峰偉在臉書說，這兩例疑似武漢肺炎病例均已採取檢體，並收治負壓隔離病房，同時針對其家人進行追蹤。

賴峰偉指出，部立澎湖醫院通報一例為98年次女性，今年1月11日至18日到蘇州旅遊，1月25日出現咳嗽、體溫38.7，該院已執行X光檢查，並採集檢體送三總澎湖分院；三總澎湖分院通報一例為38歲女性，日前曾至上海，近期與家人返鄉過年，出現咳嗽、發燒病狀，該院已執行檢查，並收集咽喉檢體檢驗，待確認是否為新型冠狀病毒。

賴峰偉表示，三總澎湖分院謹慎起見，已將98年次女性、38歲女性及其先生、小孩一併收治負壓隔離病房，並採集4名個案檢體，今早送至台北檢驗。

賴峰偉說，已指示衛生局提高疫情監控，即使在春節期間，仍不可鬆懈，在此呼籲鄉親這段期間避免前往大陸，並提醒民眾自武漢或鄰近地區入境，14日內如有發燒及類流感症狀者，應盡速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等；未據實通報，依傳染病防治法處1萬元至15萬元罰鍰。

賴峰偉提醒，此外，請民眾做好防疫工作：戴口罩、勤洗手、避免接觸禽畜、避食生肉生蛋、避免至空氣不流通或人潮擁擠場所。