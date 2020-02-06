男醫生中標卻隱瞞病情...「密切接觸者暴增」達百人　醫院緊急關閉門診

▲河南日前有一名醫生因隱瞞病情，導致密切接觸者多達百人。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，截至今（6）日下午3時24分，大陸累計共28,066例確診病例、564例死亡病例。河北北方學院附屬第一醫院日前被爆出，一名賈姓男醫生日前得知自己可能患上武漢肺炎，卻對所有人隱瞞病情，最後導致「密切接觸者」多達百人。目前，該間醫院已緊急宣布「關閉門診」。

據新京報報導，該名賈男居住在張家口市橋西區，是河北北方學院附屬第一醫院的醫生。據悉，他在1月24日從三亞乘坐航班CA1378至北京，並且開車返回家中，直到2月4日被確診換上武漢肺炎。

報導中指出，賈男事後在海南省三亞市疾控中心的明確告知下，得知自己是武漢肺炎的確診病例，需要隔離觀察，不過他卻沒有聽從指示，甚至刻意隱瞞自己的病情。他除了沒有向社區和單位報告，也沒有嚴格採取隔離觀察，反而3次自行前往醫院幫病人看診，導致家人、鄰居、同事等100多人成為「密切接觸者」。

事後，賈男的妻子也因此被感染，並在2月5日確診患有武漢肺炎；事情曝光後，引起一陣撻伐。據悉，河北北方學院附屬第一醫院昨（5）日緊急在網頁上公告，從2020年2月5日起，門診將暫停開放，發熱門診、急診正常運行。

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▲河北北方學院附屬第一醫院發出通知，宣布關閉門診。（圖／翻攝河北北方學院附屬第一醫院）