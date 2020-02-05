感冒頭昏！她拿手機充電順便吃橘子　清醒後「新品牌荒謬誕生」...糗爆

▲原PO意識不太清楚，超糗舉動意外療癒眾人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

感冒還是要就醫多休息！一名網友因為感冒，導致意識有點模糊，明明要拿手機去充電，一不小心卻「插錯洞」，還過了一陣子才發現，荒謬舉動讓千人笑噴，表示「滿格了嗎」、「把橘子當行動電源」。

女網友今（5日）在臉書「爆廢公社公開版」分享自己糗事，她表示自己因為感冒，腦袋昏昏沉沉、意識有些模糊，當時她一手拿手機、一手拿橘子，心想要幫手機充電，吃完橘子後就去睡覺。

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沒想到一個不注意，原PO竟然把充電線插在橘子上，就這樣拿著手機去一旁坐著，等著吃橘子。原PO哭笑不得地說，等到她發現一切不對勁後，橘子已經「充很久的電了」，開玩笑稱「不曉得等等橘子能不能開機？」

▲誤把橘子當手機充電了啦！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片一出後，網友們也笑歪表示「所以滿格了嗎」、「第一次使用真的要充電」、「以後你可以開一家手機公司叫做 Orange Phone」、「還好你沒把你手機吃了」、「再生能源」、「那就把橘子當成行動電源囉」、「吃剩下的皮可以拿來做成口罩」、「現在不都是蘋果手機比較多」。

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