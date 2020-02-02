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口罩1個1塊！菜市場50元買到50個「85歲姑丈開心好幾天」　網提醒：要小心

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菜市場50元買到50個口罩！姪女「85歲姑丈開心好幾天」　網提醒：要小心。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

▲原PO的85歲姑丈開始展示買到的一袋口罩。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享85歲的姑丈用50元，和一名阿婆買到50個口罩，開心了好幾天。對此，有人提醒得注意來源不明的口罩，也讓原PO回應了。中央流行疫情指揮中心再次呼籲，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩。

當事人1日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，姑丈超級可愛，去鹿港一個菜市場看到一堆人排隊，不知道在排什麼就跟著排，結果他居然花了50元，把一包50個口罩帶回家，非常厲害，一個口罩一塊錢，「最可愛的地方是他也不知道口罩缺貨。」

請繼續往下閱讀...

對此，許多網友提醒，「雖然行為很可愛，但是基本上一個一元的口罩還沒有外包裝的，應該只是一般的防塵口罩，沒法擋住飛沫口水，要注意一下喔」、「最好不要在菜市場買，不一定是醫療口罩，也不知道來路」、「沒有牌子的要小心喔。」

▼台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼民眾搶買口罩，超商大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO後來補充說，謝謝大家提醒，不管怎麼樣，一個老人家用50元買到了好幾天的開心喔，他好高興買到現在很稀有的口罩，這個故事可以開心好幾年了。

中央流行疫情指揮中心再次呼籲，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，目前該中心為國內口罩需求的合理配置，已指示衛福部自1月31日起至2月15日止，全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，均為合格口罩廠商；另外，酒精部分也進行相關部會協調，以利市面上的酒精可充足供貨。

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