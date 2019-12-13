Xbox新主機定名Series X於2020年推出！　微軟發豪語GPU是Xbox One的八倍強

▲微軟展示Xbox SeriesX。（圖／取自Twiiter／Xbox）

記者謝仁傑／綜合報導



據 THE VERGE 報導，微軟的下一代Xbox將定名為Xbox SeriesX。微軟在Game Awards上展示了新一代的名稱和設計，它的主機比以前更像一台PC，將於2020年正式發售，但具體時間仍尚未公布。

主機本身可直放，也能橫擺使用，微軟的Xbox主管斯賓塞（Phil Spencer）強調它將「以最安靜，最有效的方式提供Xbox One X四倍的處理能力。」GameSpot還表示， 該控制台的寬度大約與Xbox One控制器的寬度相同，約為其高度的3倍。

Xbox Series X將包含一個基於AMD Zen 2和Radeon RDNA架構而訂製設計的CPU，微軟還在Xbox Series X上使用NVMe SSD，這將能加快遊戲的讀取速度。Xbox Series X也將支持8K畫質遊戲，遊戲中的幀速率最高為120 fps，支援光線追蹤和可變刷新率。

微軟尚未提及GPU性能細節，斯賓塞在接受GameSpot採訪時給了一些暗示。「我們希望從Xbox One控制台中進行重大的提升。」、「GPU能力是Xbox One的8倍以上，是Xbox One X的2倍。」

▲Xbox 總監斯賓塞（Phil Spencer）。（圖／美聯社）

Xbox One X的GPU性能為6 teraflops，依照斯賓塞的說法，Xbox Series X的GPU將具備12 teraflops的能力。

另外，微軟今日還發布了新的Xbox無線手把。「我們針對了大小和形狀進行優化，並採用全新的分享按鈕，使捕捉截圖和遊戲短片時更簡單。」斯潘塞解釋。根據GameSpot的說法，它會保留突起的正反器，而更新的手把將可用於現有的Xbox One或Windows 10 PC，將隨著每組Xbox Series X一起賣給消費者。

Xbox Series X控制台還將包括自動低延遲模式（ALLM）和動態延遲輸入（DLI），這將使Xbox Series X可能成為目前反應速度最快的控制台。斯賓塞說：「Series X是為雲端計算的未來而設計的。它將結合硬體和軟體，盡可能輕鬆地將出色的遊戲體驗帶給大家。」

微軟聲稱Xbox Series X 將是「最快」、「最強大」的產品，斯賓塞表示：「我們主要是依據新主機的能力去設計而命名的。Xbox 360是指圍繞著主機帶來的娛樂體驗，Xbox One意指『總是在玩，就一件事。』」。

斯賓塞表示，微軟對於新主機的定義是不需要承襲上一代的，因為每一代對他們來說都是獨一無二的。



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▲Xbox SeriesX 概念宣傳片。（影／取自Youtube／Xbox）