　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

▲可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

亞馬遜近年來不斷努力提升AI應用技術，如今人工智慧服務又更上一層樓。亞馬遜日前宣布，它將與各大品牌廠商合作，幫助他們為自家的Alexa語音助理技能，製作自定義的語音轉換。

亞馬遜在2016年推出 AWS Polly 文字轉語音服務。隨著現代機器學習技術加持，文字轉語音引擎在近幾年來取得巨大的進步，音質已達新聞播報員的水準。去年7月亞馬遜發表了一系列新神經網路文字轉語音（NTTS）模型，並採用模仿新聞播報員聲音的全新風格。

根據《The Verge》報導，亞馬遜最新技術，以美國南部英語口音，為桑德斯上校打造了肯德基加拿大的聲音，可讓用戶使用肯德基的Alexa語音助理訂購肯德基時，可以獲得桑德斯上校（肯德基爺爺）本人回復。

品牌廠商今後都可與亞馬遜合作，挑選演員的聲音，來創建自定義的聲音。

這與亞馬遜在9月份推出的知名演員山繆·傑克森（Samuel L. Jackson）聲音回答問題技術類似。山繆·傑克森並沒有錄下每個詞句，只需錄下聲音音頻，透過亞馬遜的神經網路語音轉換模型，可以轉化為自然聲音。

透過亞馬遜最新的公告，現在似乎任何想要與亞馬遜合作的品牌都可以使用自定義聲音來構建Alexa技能。

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

LG決定退出2020 MWC！武漢肺炎防疫安全考量　擇日自辦新品發佈會

iPhone 12傳聞又現　外觀將與iPhone 11雷同

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

春節遇上肺炎攪局　連假OTT流量大增53.35%

備戰元宵燈會　中華電17熱門景點擴充超過150台高效基站

Google首次公佈YouTube盈利！　2019全年破4500億元營收

三星Galaxy S20系列定價曝光！　S20 Ultra最高突破4萬元

aifian攜手嘟嘟房以「數據經紀人AI嘉嘉」　實現汽機車「秒貸」Fintech服務

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

LG決定退出2020 MWC！武漢肺炎防疫安全考量　擇日自辦新品發佈會

iPhone 12傳聞又現　外觀將與iPhone 11雷同

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

春節遇上肺炎攪局　連假OTT流量大增53.35%

備戰元宵燈會　中華電17熱門景點擴充超過150台高效基站

Google首次公佈YouTube盈利！　2019全年破4500億元營收

三星Galaxy S20系列定價曝光！　S20 Ultra最高突破4萬元

aifian攜手嘟嘟房以「數據經紀人AI嘉嘉」　實現汽機車「秒貸」Fintech服務

貨車故障停路邊　Gogoro騎士不慎撞上...失去生命跡象

台南新興86生活圈竄起　建商鎖定首購客！500多萬買3房最夯

奧斯卡大解密！小丑影帝位不保？柯佳嬿女神轉諧星？！攜兩盛世美男大玩諧音梗

日職／陳冠宇將與球團討論6搶1　春訓先拚開幕一軍

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

3C家電熱門新聞

升級Windows 10用不慣？這款神器讓開始介面秒變回Windows 7

三星Galaxy S20系列定價曝光！　S20 Ultra最高突破4萬元

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

Surface Book 3規格曝光！　專利內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

Android Auto 5.0更新爆Bug　方向盤接聽／拒接按鈕失靈

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

YouTube去年破4500億元營收

兩方法訓練Face ID辨識戴口罩的你

9鏡頭、4閃光！知名爆料者預測2022年Android手機設計

Google Pixel 2後置鏡頭傳失靈！　國外用戶反映打開就當機

蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

春節連假OTT流量大增53.35%

微軟協作工具Microsoft Teams當機3小時　竟因忘記更新憑證

更多熱門

相關新聞

IDC：平板電腦2019年出貨下滑1.5%至1.441億台　iPad穩居龍頭

IDC：平板電腦2019年出貨下滑1.5%至1.441億台　iPad穩居龍頭

國際研究機構IDC公佈平板電腦市場最新資料顯示，2019年度全球平板電腦一共出貨1.441億台，第四季出貨量為4350萬台。多年來，Apple不論是在第四季還是全年度，都以絕對的優勢位居第一。

亞馬遜去年Q4營收成長21%　跌破華爾街眼鏡...盤後股價大漲8.5%

亞馬遜去年Q4營收成長21%　跌破華爾街眼鏡...盤後股價大漲8.5%

亞馬遜、臉書、微軟紛限制員工赴中國大陸　蘋果暫關3家當地門市

亞馬遜、臉書、微軟紛限制員工赴中國大陸　蘋果暫關3家當地門市

收包裹到達通知　他抬頭驚見掛樹頂

收包裹到達通知　他抬頭驚見掛樹頂

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流

關鍵字：

亞馬遜AlexaAmazon

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面