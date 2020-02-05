亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

▲可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

亞馬遜近年來不斷努力提升AI應用技術，如今人工智慧服務又更上一層樓。亞馬遜日前宣布，它將與各大品牌廠商合作，幫助他們為自家的Alexa語音助理技能，製作自定義的語音轉換。

亞馬遜在2016年推出 AWS Polly 文字轉語音服務。隨著現代機器學習技術加持，文字轉語音引擎在近幾年來取得巨大的進步，音質已達新聞播報員的水準。去年7月亞馬遜發表了一系列新神經網路文字轉語音（NTTS）模型，並採用模仿新聞播報員聲音的全新風格。

根據《The Verge》報導，亞馬遜最新技術，以美國南部英語口音，為桑德斯上校打造了肯德基加拿大的聲音，可讓用戶使用肯德基的Alexa語音助理訂購肯德基時，可以獲得桑德斯上校（肯德基爺爺）本人回復。

品牌廠商今後都可與亞馬遜合作，挑選演員的聲音，來創建自定義的聲音。

這與亞馬遜在9月份推出的知名演員山繆·傑克森（Samuel L. Jackson）聲音回答問題技術類似。山繆·傑克森並沒有錄下每個詞句，只需錄下聲音音頻，透過亞馬遜的神經網路語音轉換模型，可以轉化為自然聲音。

透過亞馬遜最新的公告，現在似乎任何想要與亞馬遜合作的品牌都可以使用自定義聲音來構建Alexa技能。