就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

▲Google發起神奇寶貝票選活動。(圖／取自網路)

記者謝仁傑／綜合報導

Google與寶可夢國際公司合作，只要搜尋「Pokemon vote」就可以看到寶可夢投票所，從小智一開始出發的關東地區寶貝們，到最新的伽勒爾地區寶貝，都列入票選名單。當中一共有八個地區，每個區域的都可以投出一票，每天都可以投票。這個寶可夢票選將持續到美東時間2月14日上午8點59分。

神奇寶貝應該是大家童年中最親切的部分，雖然皮卡丘無疑是其中公認的吉祥物，但一直以來，主角小智身邊到底哪隻才是最好的，至今仍是大家最無法達成共識的爭論。

隨著「怪物圖鑑」收錄的角色已經將近1000個，這個問題變得更難了。

▲Google發起神奇寶貝票選。（圖／取自網路）

到底哪隻神奇寶貝最受大家喜愛？這個問題不光是身處同世代的人有歧見，隨著寶可夢世代擴張，更成為一個艱難的問題了！

不過，關東地區有一個明顯的選擇，請不要讓皮卡丘不開心。



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