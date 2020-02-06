沒帶口罩！杭州男到藥局領藥...「50秒面對面」被感染　妻子也遭殃

▲一名男子因領藥沒戴口罩而被感染武漢肺炎。（示意圖／記者季相儒攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸浙江省杭州市昨（5）日新增10例武漢肺炎病例，其中有對夫妻（丈夫徐某、妻子王某）同時被確診。當地公安部門透露，兩人未有任何特別的旅遊史及飲食習慣，近日卻因為徐某未戴口罩到藥局領藥而被感染，且過程僅50秒。

杭州市衛生健康委指出，經流行病學調查，該對夫妻發病前14天內，沒有疫區居住及旅行史，也沒有野生動物接觸史，且與之前的確診病患不相識，不過，徐某在發病前3天曾出現在當地的某間診所。

當地公安部門5日透過監視器畫面比對，發現徐某在1月22日下午2點21分左右，進入一間鎮所的藥房，期間正好與確診病患楊某正面相遇。據悉，徐某當時在一樓吧台處取藥，而楊某則在外側吧台處停留，兩人約有50秒的時間是近距離面對面，且均未佩戴口罩。

事後，直到1月25日，徐某突然發病，而其妻子也在1月27日也被感染，兩人5日均被確診患有武漢肺炎，目前在定點醫療機構隔離治療中。對此，杭州市衛生健康委強調，「所有市民出入公共場所必須佩戴口罩！外出回來一定要洗手，洗淨手！」

武漢肺炎疫情持續升溫，截至今（6）日上午9時02分，大陸累計共28049例確診病例、564例死亡病例。據悉，浙江省昨（5）日0-24時共新增了10例確診病例，其中包括該對取藥被感染的夫妻。

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