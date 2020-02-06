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影／早餐下午2點才送！鑽石公主號隔離狀況亂　日客暖曝：船員微笑讓人安心

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▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號郵輪現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

鑽石公主號郵輪迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。該艘郵輪上有大約3700人，日籍人士石田雅子被隔離在她的房間之中，儘管樂觀的她認為自己染病的機率應該不高，但她表示，起初得知消息的管道並非由船上人員公布，訊息量極少，且船員對於突如其來的隔離作業感到混亂，早餐直到下午2點才送進房間。慶幸的是，船員們依舊帶著微笑替乘客們服務，讓她感到相當安心。

▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

紐約時報報導，61歲的石田雅子（Masako Ishida，譯音）與80多歲的丈夫、母親一起搭遊輪旅行，一行人身體狀況良好，無需接受任何藥物治療。但她坦言，一開始的消息量非常不足，是看到香港男乘客確診的相關報導後，才知道這趟為期2周的行程有可能會延長，在主動詢問船員之後，對方才證實此一消息，而其他乘客則是過了一段時間之後才知曉。

▼其他乘客透過推特分享船上隔離的生活。

目前船上3700人都已接受初步檢查，衛生部門工作人員則對有出現症狀、曾與感染者有過接觸的273人進行篩檢。石田雅子透過臉書接受採訪時表示，相關人員似乎並沒有認真執行相關措施，利用耳溫槍測量體溫時，甚至沒有放好位置，且這突如其來的隔離作業，讓一切都亂了套，早餐直到下午2點才由身穿護目鏡、口罩的工作人員送進房間，隨後午餐則是接著送到。

不過，船員仍微笑著為乘客服務，石田雅子說，「這也讓我們安心許多。」她說，一家人喜歡郵輪旅行，如今則是在郵輪上玩平板遊戲、看電影、使用免費的Wi-Fi和家人朋友們聊天，來打發時間。

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